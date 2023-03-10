В России зарегистрировано 549 тысяч безработных — это много или мало?

На сегодняшний день в России зарегистрировано 549 тысяч безработных граждан. С начала года их стало меньше на 15,5 тысячи человек.

Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, в режиме неполного рабочего дня или недели трудятся 57 тысяч работников. Их количество остается стабильным. В простое на сегодняшний день 45 тысяч сотрудников.

Татьяна Голикова назвала Приволжский федеральный округ, куда входит Татарстан и еще 13 регионов, в числе округов, которые активнее других пользуются мерами поддержки рынка труда. Также в списке Дальневосточный федеральный округ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

549 тысяч безработных — это:

0,37% от населения России — на 1 января 2023 года в стране насчитывалось 146 424 729 человек;

— на 1 января 2023 года в стране насчитывалось 146 424 729 человек; 0,73% от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше — в среднем в ноябре 2022 года — январе 2023 года она в России оценивалась в 72,4 миллиона человек;

— в среднем в ноябре 2022 года — январе 2023 года она в России оценивалась в 72,4 миллиона человек; меньше количества зарегистрированных безработных, чем: в Германии — в 4,4 раза (2,4 миллиона человек), в США — в 10 раз (5,694 миллиона граждан);

(2,4 миллиона человек), (5,694 миллиона граждан); больше дефицита рабочей силы: в строительной отрасли и ЖКХ — в два раза (260 тысяч сотрудников), в IT-отрасли — в три раза (170 тысяч специалистов), в сфере здравоохранения — в 7 раз (75 тысяч врачей и среднего медперсонала);

— в два раза (260 тысяч сотрудников), (170 тысяч специалистов), (75 тысяч врачей и среднего медперсонала); меньше числа нетрудоустроенных: на 130,1 тысячи — по сравнению с маем 2022 года (672,9 тысячи), на 15,5 тысячи человек — по сравнению с началом 2023 года, на 9,8 тысячи — по сравнению с началом декабря прошлого года (558,8 тысячи);

— по сравнению с маем 2022 года (672,9 тысячи), — по сравнению с началом 2023 года, — по сравнению с началом декабря прошлого года (558,8 тысячи); больше числа зарегистрированных безработных, че м : в Татарстане — в 75 раз (7 259 человек), в Москве — в 19,5 раза (28,1 тысячи);

(7 259 человек), (28,1 тысячи); меньше количества доступных вакансий: на ЕЦП «Работа России» — в 3 раза (1,6 миллиона), в службе занятости населения на начало года — в 2,8 раза (1,57 миллиона);

(1,6 миллиона), (1,57 миллиона); пятая часть — 19,9% — от общего количества безработных из числа рабочей силы — их в стране, по данным Росстата, насчитывалось 2,75 миллиона человек;

— их в стране, по данным Росстата, насчитывалось 2,75 миллиона человек; больше количества: работников, находящихся в простое, — в 12 раз (45 тысяч граждан); сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, — в 9,6 раза (57 тысяч человек);

(45 тысяч граждан); (57 тысяч человек); население Набережных Челнов (548,4 тысячи человек), четыре Магаданских области (134,5 тысячи граждан), 11,5 Чукотского автономного округа (47,5 тысячи жителей), 13 Ненецких автономных округов (41,4 тысячи человек).

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Татьяна Демина