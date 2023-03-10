В России зарегистрировано 549 тысяч безработных — это много или мало?
На сегодняшний день в России зарегистрировано 549 тысяч безработных граждан. С начала года их стало меньше на 15,5 тысячи человек.
Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, в режиме неполного рабочего дня или недели трудятся 57 тысяч работников. Их количество остается стабильным. В простое на сегодняшний день 45 тысяч сотрудников.
Татьяна Голикова назвала Приволжский федеральный округ, куда входит Татарстан и еще 13 регионов, в числе округов, которые активнее других пользуются мерами поддержки рынка труда. Также в списке Дальневосточный федеральный округ.
549 тысяч безработных — это:
- 0,37% от населения России — на 1 января 2023 года в стране насчитывалось 146 424 729 человек;
- 0,73% от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше — в среднем в ноябре 2022 года — январе 2023 года она в России оценивалась в 72,4 миллиона человек;
- меньше количества зарегистрированных безработных, чем: в Германии — в 4,4 раза (2,4 миллиона человек), в США — в 10 раз (5,694 миллиона граждан);
- больше дефицита рабочей силы: в строительной отрасли и ЖКХ — в два раза (260 тысяч сотрудников), в IT-отрасли — в три раза (170 тысяч специалистов), в сфере здравоохранения — в 7 раз (75 тысяч врачей и среднего медперсонала);
- меньше числа нетрудоустроенных: на 130,1 тысячи — по сравнению с маем 2022 года (672,9 тысячи), на 15,5 тысячи человек — по сравнению с началом 2023 года, на 9,8 тысячи — по сравнению с началом декабря прошлого года (558,8 тысячи);
- больше числа зарегистрированных безработных, чем: в Татарстане — в 75 раз (7 259 человек), в Москве — в 19,5 раза (28,1 тысячи);
- меньше количества доступных вакансий: на ЕЦП «Работа России» — в 3 раза (1,6 миллиона), в службе занятости населения на начало года — в 2,8 раза (1,57 миллиона);
- пятая часть — 19,9% — от общего количества безработных из числа рабочей силы — их в стране, по данным Росстата, насчитывалось 2,75 миллиона человек;
- больше количества: работников, находящихся в простое, — в 12 раз (45 тысяч граждан); сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, — в 9,6 раза (57 тысяч человек);
- население Набережных Челнов (548,4 тысячи человек), четыре Магаданских области (134,5 тысячи граждан), 11,5 Чукотского автономного округа (47,5 тысячи жителей), 13 Ненецких автономных округов (41,4 тысячи человек).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым