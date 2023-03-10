В России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов

Выпуск биометрических заграничных паспортов в России возобновляется, информацию в пятницу подтвердили «Известиям» в Гознаке.



Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был приостановлен со 2 февраля. В Гознаке это связывали с возросшим спросом на загранпаспорта и, соответственно, на микросхемы, которые используются при их производстве.



Согласно статистике ГУВМ МВД России, в прошлом году в стране было оформлено более 5,4 млн заграничных паспортов, что примерно на 1,5 млн (почти на 40%) больше, чем в 2021-м. В 2022-м было выдано 5 413 374 документа, а в 2021 году — 3 892 586. Также в минувшем году возросло число оформленных российских паспортов — на 558 тысяч больше.

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Маргарита Головатенко