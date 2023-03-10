МТС купил 49% казанского производителя умных турникетов и билетных систем

Фото: Минцифры РТ

У директора осталась доля в 51%

ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» (MTS AI), дочка ПАО «МТС», приобрела 49%-ную долю в разработчике умных турникетов и билетных систем «Инфоматика» из Казани. Как выяснило «Реальное время», с ноября 2021 года 100% в ООО «Инфомат» принадлежали сооснователю и директору компании Давиду Тартаковскому, теперь у него остается доля в 51%.



— Логика развития компании требовала привлечения стратегического партнера для выхода на новый уровень, в том числе в рамках развития международного бизнеса. Принятие решения о сотрудничестве с командой MTS AI и, в частности, компанией VisionLabs как давнего технологического партнера для нас оказалось логичным и наиболее перспективным, — заявил он.

С ноября 2021 года 100% в ООО «Инфомат» принадлежали сооснователю и директору компании Давиду Тартаковскому, теперь у него остается доля в 51%. Фото: скриншот

Компания уже неоднократно меняла собственника. Так, в декабре 2020 года «Реальное время» писало, что доля в 50% отошла к Тимуру Якубову — директору и совладельцу ООО «Системы документооборота». До этого компания также принадлежала Тартаковскому.

Выручка юрлиц «Инфоматики» за 2021 год составила 43,3 миллиона рублей

ООО «Инфомат» с февраля является 100%-ным владельцем казанского ООО «Инфоматика» и ООО «СКБ «Инфоматика» из Иннополиса, до этого владельцем обеих был Тартаковский. Финансовые показатели компаний за 2021 год следующие:

«Инфомат»: прибыль — 8,4 миллиона рублей, выручка — 307,4 миллиона.

«Инфоматика»: прибыль — 4,1 миллиона, выручка — 94,3 миллиона.

«СКБ «Инфоматика»: прибыль — 6,7 миллиона, выручка — 37,6 миллиона.

Стоит отметить, что финансовые показатели дочки МТС, купившей «Инфоматику», гораздо хуже. За 2021 год компания выручила 202,1 миллиона, а прибыли и вовсе не получила — убыток составил более полумиллиарда рублей, 546,7 миллиона. И это он еще уменьшился — в 2020 году фирма ушла в минус на 822,3 миллиона рублей.

На финансовые показатели «Инфоматики» обратил внимание исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков:

— В рамках инвестиционной стратегии MTS AI мы внимательно изучаем активы, комплементарные имеющемуся портфелю, и делаем акцент на покупке компаний-лидеров в своих сегментах как в России, так и за рубежом. Именно так была приобретена VisionLabs, которая в свою очередь имеет ряд успешных проектов, совместных с компанией «Инфоматика», на протяжении последних нескольких лет. Для нас помимо хороших финансовых показателей компании это стало ключевым фактором в принятии решения по покупке.

Билетные турникеты от «Инфоматики» были на ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Компания «Инфоматика» работает с 1996 года. Она разрабатывала портал госуслуг Татарстана, а также производила инфоматы электронного правительства. Кроме того, компания занималась организацией билетно-пропускных систем на Универсиаде-2013 в Казани, чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в Казани, чемпионате мира по футболу 2018 года в России и WorldSkills-2019. Турникеты в казанском, московском и самарском метро также разработаны «Инфоматикой». Компания имеет собственное конструкторское бюро и производственных комплекс в Казани для проектного и серийного производства продукции собственной разработки.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Из последних проектов — установка систем контроля доступа зрителей LENTA SEACS на катарском стадионе «Ахмад бин Али», где прошли матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Всего на стадионе состоялось семь матчей, в том числе матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Австралии.

За последние пять лет компания заключила госконтракты в качестве поставщика на 831 с лишним миллион рублей, причем за 2022-й — всего на 450 тысяч. Главным заказчиком стал московский информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения (623,8 миллиона) — «Инфоматика», отметим, участвовала в создании единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы.

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Дарья Пинегина