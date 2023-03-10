Средняя цена огурцов в Татарстане опустилась ниже 200 рублей за килограмм — они дешевеют три недели подряд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане третью неделю подряд регистрируют снижение средней цены свежих огурцов. Она упала еще на 16,74%.

Согласно данным Татарстанстата, на 6 марта средняя цена килограмма огурцов составила 192,92 рубля. Это на 38,85 рубля меньше, чем по состоянию на 27 февраля.

Впервые с начала 2023 года снижение средней цены свежих огурцов в Татарстане зафиксировали за неделю с 13 по 20 февраля — они подешевели на 5,75%. Еще спустя семь дней, к 27 февраля, ценник упал на 4,68%.

Свежие огурцы в Татарстане дорожали с начала года. На 9 января средняя цена составляла 183,72 рубля за килограмм, а спустя неделю, к 16 января, она выросла на 3,54%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Еще спустя семь дней, к 23 января, средний ценник превысил 200 рублей за килограмм — за семь дней он вырос на 6,61%. Спустя неделю он увеличился еще на 5,89% — на 30 января средняя цена составляла 214,45 руб./кг.

На 14,38% свежие огурцы в Татарстане подорожали с 30 января по 6 февраля — средняя цена оценивалась в 245,25 рубля за килограмм. Спустя неделю ценник стал больше еще на 5,21% — 257,97 руб./кг.



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Татьяна Демина