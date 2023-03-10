Российские отели с «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь

Алкогольные напитки отечественного производства должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин в российских отелях, которые работают по системе «все включено», следует из утвержденного Росстандартом стандарта «Услуги средств размещения «все включено» и «ультра все включено». Нормы начнут действовать 30 июня 2023 года, сообщает ТАСС.



Алкогольные напитки российского производства должны быть в неограниченном на обед и ужин количестве на «шведском столе» и в точке дополнительного питания:

— Пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе, — указано в документе. Также, согласно нормам, на «шведском столе» в неограниченном количестве должны быть представлены безалкогольные прохладительные и горячие напитки.

Если отель работает по системе «ультра все включено», гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя как локального, так и импортного производства, и не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя. В пятизвездочных отелях с «ультра все включено» на завтрак должно в неограниченном количестве предлагаться игристое вино.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В отелях категории «три звезды» и ниже, работающих по системе «все включено», должно быть не менее двух баров, в четырехзвездочных гостиницах — не менее трех, в пятизвездочных — не менее четырех.

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Маргарита Головатенко