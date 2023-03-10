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Си Цзиньпина на третий срок единогласно переизбрали председателем КНР

07:43, 10.03.2023
Си Цзиньпина на третий срок единогласно переизбрали председателем КНР
Фото: kremlin.ru

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) сегодня единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, об этом свидетельствуют итоги голосования.

Отметим, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

Всего в голосовании приняли участие 2 952 человека.

Переизбрание стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году, согласно которому одно и то же лицо теперь может занимать пост главы государства неограниченное число раз.

В октябре прошлого года Си Цзиньпина Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

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Илина Хакимова
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