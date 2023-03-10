Си Цзиньпина на третий срок единогласно переизбрали председателем КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) сегодня единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, об этом свидетельствуют итоги голосования.

Отметим, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

Всего в голосовании приняли участие 2 952 человека.

Переизбрание стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году, согласно которому одно и то же лицо теперь может занимать пост главы государства неограниченное число раз.

В октябре прошлого года Си Цзиньпина Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.



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Илина Хакимова