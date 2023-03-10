Прокуратура Казани нашла нарушения трудового законодательства в МУП «Метроэлектротранс»

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани обнаружила нарушения трудового законодательства в МУП «Метроэлектротранс», сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Нарушения выявили в ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов Государственной инспекции труда в Татарстане.



Выяснилось, что на предприятии могли не своевременно или не в полном объеме выдать работникам средства индивидуальной защиты, не провести обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи и др.

Руководителю «Метроэлектротранса» внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

В отношении ответственных должностных лиц предприятия возбудили административные дела по ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации), ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

В прошлом году прокуратура Муслюмовского района Татарстана выявила нарушения требований трудового законодательства в работе центра занятости населения. В адрес министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана вносили представление, нарушения устранили.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко