Новый глава Минздрава Татарстана призвал врачей отговаривать женщин от аборта
Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин предложил врачам Набережных Челнов отговаривать беременных женщин от решения сделать аборт. По его мнению, это поможет повысить рождаемость.
— На уровне женских консультаций следует развертывать работу. Семейные ценности! Если девушка беременеет и боится остаться одна, мы обязательно должны ее отговаривать от аборта, — сказал он.
В Набережных Челнах падает рождаемость с 2018 года. В прошлом году в автограде приняли 6,5 тысячи родов.
В начале марта в РПЦ предложили ввести уголовное наказание за склонение женщины к аборту. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предложила ужесточить статью 123 УК РФ («Незаконное проведение искусственного прерывания беременности»).
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