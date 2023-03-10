Новый глава Минздрава Татарстана призвал врачей отговаривать женщин от аборта

Фото: Горздрав Челны/t.me

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин предложил врачам Набережных Челнов отговаривать беременных женщин от решения сделать аборт. По его мнению, это поможет повысить рождаемость.

— На уровне женских консультаций следует развертывать работу. Семейные ценности! Если девушка беременеет и боится остаться одна, мы обязательно должны ее отговаривать от аборта, — сказал он.

В Набережных Челнах падает рождаемость с 2018 года. В прошлом году в автограде приняли 6,5 тысячи родов.

Фото: Горздрав Челны/t.me

В начале марта в РПЦ предложили ввести уголовное наказание за склонение женщины к аборту. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предложила ужесточить статью 123 УК РФ («Незаконное проведение искусственного прерывания беременности»).

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Айрат Назипов