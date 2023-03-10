«Икс дней до приказа»: татарстанские добровольцы с истекшими контрактами пытаются вернуться на родину

Сдавшие оружие и покинувшие расположение «именных» батальонов бойцы говорят, что не знали о том, что договоры с Минобороны после объявления мобилизации стали бессрочными

Фото: предоставлено Айратом Абдуллиным

В Татарстан начали возвращаться добровольцы, которые, что называется, в одностороннем порядке сочли завершенными свои контракты на прохождение военной службы в рамках СВО. Их, по непроверенным данным, уже больше десятка, и в обстоятельствах увольнения некоторых из них начали разбираться следственные органы. «Реальное время» — о закончившихся контрактах, подписанных рапортах и неизданных приказах, а также об иске, который подал против Татвоенкомата казанский доброволец, не дождавшийся приказа об увольнении.

«Мне грозит статья за дезертирство»



Как рассказал «Реальному времени» Айрат Абдуллин, контракт на прохождение военной службы в ВС РФ сроком на 4 месяца он подписал 9 июля 2022 года и рассчитывал, что 9 ноября он будет уже демобилизован.

— После завершения срока действия контракта я обратился с рапортом о предоставлении мне отпуска с последующим увольнением из ВС РФ, который был подписан командиром роты и командиром батальона, — уточнил он. — После сдачи боевого оружия и выполнения всех необходимых процедур мне стало известно о том, что командованием бригады отказано мне в подписании рапорта без объяснения причин. Тогда я за свой счет покинул место службы и вернулся в Казань. А 25 декабря 2022 года я уже здесь направил письменный рапорт административному ответчику в республиканский военный комиссариат и попросил разобраться в создавшейся ситуации. Прошло уже два месяца, но мое обращение так и не рассмотрели, ответа я не получил.

Зато, по словам Абдуллина, его уже вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений о причинах оставления места службы.

Фото: Динар Фатыхов

— Во время несения службы я был контужен, у меня болит голова, уже здесь, в Казани, было выявлено несколько серьезных диагнозов, — говорит он. — А до того как я уехал из части, у меня обнаружились пяточные шпоры, так что каждый шаг отдается сильной болью. Лечить мне их не стали — когда я обратился в госпиталь, мне просто выдали обезболивающие… Сейчас следователь выдал направление на военно-врачебную комиссию, чем дело закончится — неизвестно. Как я понимаю, мне грозит статья за дезертирство, но это несправедливо — я же доброволец, я добросовестно исполнил условия контракта, который подписывал. За что нас, добровольцев, судить?

В итоге Айрат Абдуллин подал к Военному комиссариату РТ и своей военной части административный иск — попросил суд признать незаконными их действия и обязать Татвоенкомат принять меры по рассмотрению его рапорта от 25 декабря, а военную часть — «решить вопрос о предоставлении отпуска, увольнения с военной службы путем вынесения соответствующего приказа».

«Нам ничего не разъясняли»

Айрат Абдуллин заверил «Реальное время», что, находясь в расположении части, он, как и другие добровольцы, не знал о том, что с началом частичной мобилизации его контракт станет бессрочным:

— У нас же там интернета, смартфонов не было — они запрещены. А командиры ничего такого не сообщали, не разъясняли. Я узнал об этом лишь по прибытии в Казань. Но тогда я был уже куда больше озабочен не этим, а состоянием своего здоровья, которое сильно пошатнулось… Я надеюсь, что все-таки буду демобилизован.

«Мы находились в восьмистах метрах от бойцов ВСУ». Фото предоставлено Айратом Абдуллиным

Абдуллин также говорит, что он сразу по прибытии в столицу РТ письменно уведомил об этом Татвоенкомат, однако никакого ответа, тем более разъяснений оттуда не получил.

Еще контрактник рассказал, что ему недоплатили обещанное по договору:

— Я в списках части значился пулеметчиком, а в реальности был командиром взвода. Кроме того, не заплатили боевые, хотя мы находились в восьмистах метрах от бойцов ВСУ.

Так сколько всего «возвращенцев»?

По словам Айрата Абдуллина, он не один недополучил деньги по контракту и не один оказался в неприглядной ситуации. Таких «возвращенцев», по данным его адвоката Лаврентия Сичинавы, на сегодня в Татарстане насчитывается не менее 15, а возможно, и на порядок больше. Часть их них, по данным защитника, может также обратиться в суд и имеет шансы на разрешение судебного спора в свою пользу:

— Абдуллин обратился с рапортом к своему непосредственному командиру, затем, по прибытии в Казань, он обратился в военный комиссариат, но ни на одно обращение он не получил ответа. Срок контракта истек, о продлении его должны были уведомить, но не уведомили, — сообщил адвокат.



«Реальное время» запросило Военно-следственное управление СК России по Центральному военному округу о том, сколько проверок начато по таким фактам, сколько уголовных дел возбуждено против добровольцев, самовольно покинувших часть по истечении прописанного в контрактах срока. По получении ответ будет опубликован.

«Не получив приказа, он был не вправе покидать часть»

Тот факт, что Абдуллин написал рапорт на увольнение и его подписали командиры роты и батальона, еще не означает, что увольнение должно состояться, пояснил «Реальному времени начальник отделения Татвоенкомата по работе с гражданами Сергей Котин:

— Военнослужащий подает рапорт своему непосредственному командиру, а дальше этот рапорт передается по инстанции. Командир роты и командир батальона могут лишь ходатайствовать о его увольнении, и они ходатайствовали об этом. Но ни непосредственный командир, ни военный комиссариат разрешить ему уволиться не могут — для этого должен быть издан приказ об увольнении военнослужащего. Поэтому военный комиссариат перенаправил рапорт также по инстанции, а военнослужащему ответил, что, согласно федеральному законодательству, при объявлении мобилизации или частичной мобилизации увольнение военнослужащих по контракту предусмотрено в трех случаях: по возрасту, по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии и при возбуждении в отношении него уголовного дела. Все остальные основания для увольнения при объявлении частичной мобилизации не предусмотрены, так что приказ о его увольнении издать не могли.

Фото yandex.ru/maps

— Но он же сдал оружие и боекомплект — почему их у него в части приняли? — поинтересовалось «Реальное время». — Разве это не говорит о том, что его демобилизовали?

— Нет, сдавать оружие он может хоть каждый день, а потом вновь его получать, и это с увольнением не связано никак. Но поскольку он потом самостоятельно приехал в Казань, он считается самовольно оставившим воинскую часть. Не получив приказа об увольнении, он был не вправе покидать расположение части.

Котин также указал, что случай с Айратом Абдуллиным подпадает под действие законодательства, запрещающего увольнение при объявлении частичной мобилизации, поскольку срок его контракта с Министерством обороны истек уже после ее объявления. А также добавил, что командиры татарстанских добровольческих батальонов «Алга» и «Тимер» «достаточно грамотные и образованные люди», которые знают законодательство и наверняка разъясняли его подчиненным.