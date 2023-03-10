Сын Марата Хуснуллина планирует открыть в Татарстане маслоэкстракционный завод

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Принадлежащая сыну вице-премьера России Марата Хуснуллина — Альберту Хуснуллину — компания «Чистополье» планирует построить маслоэкстракционный завод в Татарстане, сообщает «Коммерсантъ».



По данным на середину 2022 года, в состав агрохолдинга Альберта Хуснуллина входят десять сельхозпредприятий в Татарстане, включая семь мясных и молочных ферм. Общая площадь сельхозугодий превышает 100 тыс. гектаров.

Сейчас агрохолдинг рассматривает возможность выйти на новый рынок. В профиле компании в сервисе по поиску работы hh.ru уже появилась вакансия главы службы по переработке масличных. От кандидата требуется знать технологии переработки подсолнечника, рапса и сои, в обязанности входит организация работы маслоэкстракционного завода.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

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Маргарита Головатенко