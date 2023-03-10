Посольство России в Турции выясняет причины блокировки транзита санкционных грузов
Посольство и торгпредство России выясняют причины остановки транзита части товаров в страну через Турцию. Об этом РБК заявило российское посольство в Анкаре.
— В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Находимся в контакте с турецкими властями, — рассказали в дипмиссии.
В посольстве надеются на разрешение ситуации в ближайшее время.
Накануне сообщалось, что в Турции начали блокировать оформление транзита санкционных грузов, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта. Для бизнесменов такой шаг стал неожиданностью. Сейчас они ищут альтернативные маршруты.
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