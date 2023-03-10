Три ледовые переправы завершают свою работу в Татарстане

Фото: МЧС РТ (скриншот видео)

Из-за теплой погоды в Татарстане закрылась ледовая переправа через реку Кама по маршруту Соколка — Новый Закамский в Мамадышском районе республики.

С 12.00 13 марта будет завершена работа ледовых переправ Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые.

— Сегодня в ходе планового патрулирования мы проверили толщину льда на ледовых объектах, прежде всего на ледовой переправе. Уже наблюдаются изменения структуры льда, есть вода на льду — все это может привести к образованию колеи и съездов, поэтому ледовая переправа в понедельник, 13 марта, будет закрыта, — отметил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Фото: МЧС РТ (скриншот видео)

Также он призвал татарстанцев не совершать лыжные прогулки по льду и не пользоваться проложенными ледовыми тропами, особенно на озере Нижний Кабан и других водоемах.

Ледовая переправа в Елабужском районе через Каму по маршруту Покровское — Красный Ключ пока еще работает в прежнем режиме.

Напомним, переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые открылась 12 декабря. Она проходила по Волге и соединяла два населенных пункта. А ледовую переправу Старое Аракчино — Верхний Услон открыли 22 декабря.

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Айрат Назипов