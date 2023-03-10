Количество обращений в администрацию раиса Татарстана за год сократилось

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 год количество обращений в администрацию раиса Татарстана сократилось на 18% — до 81,5 тыс., тогда как в 2021 году число обращений составляло 12,1 тыс., согласно информации Управления раиса региона.



Из общего количества обращений на личном приеме рассмотрели 8,3 тыс., а в 2021-м — 12,1 тыс., сокращение составило 46%.

Фото: tatarstan.ru

Через интернет-приемную обратились 24,9 тыс. человек, тогда как годом ранее — 33,8 тыс., то есть за год число сократилось на 35,8%.

Фото: tatarstan.ru

Традиционно наибольшее количество обращений поступило от жителей Казани — 17,3 тыс., из Набережных Челнов — 2,1 тыс., от граждан из других муниципалитетов — чуть более 9 тыс., из регионов России, стран СНГ и зарубежья — 6,6 тыс. Число обращений из столицы Татарстана за год практически не изменилось, а вот в остальных муниципалитетах сокращение составило около тысячи.

За 2022 год в Татарстане на 35,3% увеличилось количество вопросов по проблемам обороны, обеспечения безопасности и законности — до 4,9 тысячи, тогда как в 2021-м их было 3,1 тысячи. Рост числа обращений связывают с проведением специальной военной операции и частичной мобилизацией.



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Маргарита Головатенко