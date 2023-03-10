В Татарстане объем ипотечного портфеля по итогам 2022 года превысил 420 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по состоянию на 1 января составил 422,4 млрд рублей, увеличившись за год на 21,5%. К 1 февраля он достиг 424,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



За 2022 год жители Татарстана взяли 46,5 тыс. ипотечных кредитов в общей сложности на 156,4 млрд рублей. Объем выданных ипотечных средств сократился на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Средневзвешенная ставка по ипотеке в декабре 2022-го в республике сложилась на уровне 6,82% годовых (в декабре 2021 года она составляла 7,65%).

Основное влияние на ипотечное кредитование оказало сокращение спроса граждан на кредиты для приобретения квартир на вторичном рынке жилья, считает управляющий отделением Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин. По его словам, спрос на кредиты для покупки квартир в новостройках, в свою очередь, рос, что в основном было обусловлено действием программ льготной ипотеки.

В январе 2023 года граждане взяли 2,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 8,7 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России до максимального уровня с мая 2021 года выросло количество ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней. В январе показатель просроченной ипотеки вырос на 9,3% — до максимальных с мая 2021 года 30,4 тысячи ссуд. В годовом выражении увеличение составило 15,4%. Банк России ждет роста ипотеки в 2023 году на уровне 15%, рост потребкредитования прогнозируется на уровне 10%.



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Маргарита Головатенко