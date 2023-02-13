Итоги дня: Садыкова наградили посмертно, граждан США призвали покинуть Россию, возврат к переводу времени
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 13 февраля:
- Президент России Владимир Путин наградил экс-министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова орденом Пирогова посмертно. Он удостоился его за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
- Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев отправил в правительство России законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. По его мнению, принятие законопроекта приведет к увеличению эффективности используемого населением светлого вечернего времени суток — на 200 часов в год и более, уменьшит расходы на оплату электроэнергии и снизить количество ДТП.
- Татарстан занял четвертую строчку рейтинга качества жизни. Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкает пятерку лучших Краснодарский край. В этом году у республики 72,1 балла.
- В России ожидаемая продолжительность жизни выросла до 72,6 года. Также снизилась младенческая смертность. Создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена, а еще произведено 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи.
- В Турции продолжает увеличиваться число погибших при землетрясении 6 февраля. По последним данным, жертвами стали уже 31 643 человека. Власти сообщили, что город Нурдагы провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясений, будет полностью снесен. Также в Турции отстроят заново пострадавший от землетрясения город Нурдагы. Тем временем, в Сирии из-за землетересянений погибли 4,5 тысяч человек.
- Посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну. В заявлении сказано, что граждане США должны немедленно покинуть Россию из-за «риска задержаний», а также не совершать поездки на ее территорию из-за «непредсказуемых последствий». В причинах указали и возможность «подвергнуть мобилизации... или призвать на военную службу».
- Число жертв после взрыва газа в доме Новосибирска возросло до 14 человек. В региональном управлении СК сообщили, что точное количество погибших было установлено в ходе осмотра останков тел. 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений, а десятки — эвакуированы.
- Статус обвиняемых получили снова 27 человек, оправданных городскими и районными судами Татарстана — результат работы апелляционной коллегии Верховного суда республики за 2022 год. Еще одним итогом работы над ошибками Фемиды стали пять обвинительных приговоров, которые верховные судьи не просто отменили, а пересмотрели дела по существу и оправдали фигурантов. В числе таковых оказались казанский врач, ютазинский рецидивист и обвинявшийся в хищении миллионов по программе капремонта подрядчик, успевший даже возместить «ущерб», который апелляционная инстанция позже назвала законной «экономией подрядчика».
- Банк России повысит нормативы обязательных резервов для банков с 1 марта. Это позволит сохранить тенденцию на девалютизацию балансов кредитных организаций. Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения.
- Правительство России направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 Москва — Казань. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию участок в Московской области протяженностью 42,5 км. Движение до Казани планируют открыть до конца года.
- В Казани установили мемориальную доску в честь оперного певца Федора Шаляпина, в церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения знаменитого оперного певца. Памятник установили на месте, где стоял дом, в котором родился артист — на фасаде здания дома Лисицына-Емелина по адресу: ул. Пушкина, 10. Мемориальная доска изготовлена из бронзы, автор — скульптор Тимофей Тюрин.
- Несудимым из зала суда вышел 59-летний руководитель ООО «Агрофирма «Верхний Услон» Рустам Гайнутдинов, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст. 199 УК РФ) на сумму в 39,7 млн рублей. Зеленодольский горсуд провел лишь предварительное заседание, в результате которого преследование обвиняемого с его согласия было прекращено ввиду истечения двухлетнего срока давности.
- Городской хоккейный клуб «Челны» рассорился со своим контрагентом «Апрель.Ру» — компанией бывшего президента ХК. С 2016 года она помогала клубу с организацией выездов на матчи и сборы. Новое руководство клуба обвинило компанию в неосновательном обогащении. В марте 2021 команда должна была сыграть в Красноярке, на это выделили миллион рублей, но матч не состоялся — однако, в результате были возвращены лишь 348 тысяч рублей. Договориться миром не удалось, руководство ХК обратилось в Арбитражный суд Татарстана.
- Вахитовский райсуд Казани завершил оглашение первого приговора по делу о краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания отдела Следкома по Татарстану. Трое сознавшихся участников этого преступления получили одинаковые сроки в 3 года колонии общего режима. Суд учел, что эти парни не подозревали ни о содержимом сейфа, ни о том, что выносят его из здания СК.
- В 2022 году почти половина построенного в Казани жилья — 47,6% — пришлась на Советский район города. В прошлом году было построено и введено в эксплуатацию 416 тысяч квадратных метров жилья.
- Казанское МУП «Горводзеленхоз» ищет подрядчика, который в 2023 году займется содержанием садов, парков и скверов. Заплатить ему готовы 23,7 млн рублей из городского бюджета. В списке 125 общественных пространств во всех семи районах Казани
- На телеграм-канал Рустама Минниханова, раиса Татарстана, подписано почти 36 тыс. пользователей, а посты он оставляет лично сам: как минимум с утренним «исянмесез» из окна рабочего кабинета. Тем временем главы районов республики выстраивать отношения со своим населением в соцсетях не спешат. Рейтинг самых активных и пассивных муниципальных руководителей Татарстана составила аналитическая служба «Реального времени».
- Минувший 2022 год предвещал катастрофу для промышленности России. Однако, несмотря на санкции и нестабильную внешнюю обстановку, промышленность страны росла, а Татарстан, по структуре экономики «страна в миниатюре», смог сохранить позиции одного из самых развитых индустриальных регионов. За счет каких отраслей республиканская индустрия показала рост в прошлом году, а какие потянули ее вниз, и сможет ли Татарстан сохранить темпы развития промышленности при падающих ценах на ключевые составляющие ВРП — в материале аналитической службы «Реального времени».
- Защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия переходят из «Нефтехимика» в «Рубин». Футболисты подписали контракты сроком на 1,5 года. Сообщается, что Уридия будет играть под номером 91, а Ширяев — под номером 12.
- Россия по итогам 2022 года сократила добычу газа до 673,8 млрд куб. м. Экспорт газа снизился в минувшем году на 25,1% — до 184,4 млрд куб. м, тогда как в 2021 году добыча газа в России составила 762,8 млрд куб. м. Таким образом снижение составило 11,66%.
Ключевые события 355-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о возможности второй волны частичной мобилизации нет.
- Министерство иностранных дел Франции призвало сограждан воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто уже находится в стране, рекомендовало ее покинуть: «В условиях наступления российской армии на Украине и перекрытия воздушного пространства Белоруссии, настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения Белоруссии».
- Уполномоченный по права человека в России Татьяна Москалькова обратилась к начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову после появления в Сети сообщений от мобилизованных татарстанцев, которые якобы «практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции».
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах.
- В районе города Славянск Донецкой Народной Республики поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Червонопоповка, Жовтневое, Голиково Луганской Народной Республики, Петровское Запорожской области, Саги, Катериновка и Маринское Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураПроисшествияЭкономикаБанкиНедвижимостьПромышленностьСпорт
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