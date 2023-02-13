В Татарстане налоговое дело на 40 млн рублей прекратили за сроком давности

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Несудимым из зала суда вышел 59-летний руководитель ООО «Агрофирма «Верхний Услон» Рустам Гайнутдинов. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст. 199 УК РФ) на сумму в 39,7 млн рублей.



Как выяснило «Реальное время», по делу Гайнутдинова Зеленодольский горсуд провел лишь одно — предварительное заседание. В результате которого преследование обвиняемого с его согласия было прекращено ввиду истечения двухлетнего срока давности. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Директора обвиняли в том, что с января 2016 года по октябрь 2019 года он включил заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с контрагентами в декларации и иные документы, которые представил в налоговую службу. Таким образом срок давности истек еще до направления дела в суд, однако его применение не является реабилитирующим обстоятельством.

При утверждении обвинения прокуратура РТ сообщала, что вину руководитель не признал, но ущерб частично возместил. Ранее сотрудники СК наложили арест на имущество обвиняемого и учредителей агрофирмы.