Подрядчик капремонта, «расчленитель» и «игорщик»: почему Верховный суд Татарстана оправдал осужденных

«Реальное время» о рекорде татарстанской Фемиды — пяти апелляционных оправдательных приговорах 2022 года

Статус обвиняемых получили снова 27 человек, оправданных городскими и районными судами Татарстана. Таков один из результатов работы апелляционной коллегии Верховного суда республики за 2022 год. Еще одним итогом работы над ошибками Фемиды стали пять обвинительных приговоров, которые верховные судьи не просто отменили, а пересмотрели дела по существу и оправдали фигурантов. В числе таковых оказались казанский врач, ютазинский рецидивист и обвинявшийся в хищении миллионов по программе капремонта подрядчик, успевший даже возместить «ущерб», который апелляционная инстанция позже назвала законной «экономией подрядчика».

Пострадал за чужой игорный бизнес



Три приговора за 2 года выслушал по делу частный предприниматель из Азнакаево Гизяр Файзуллин. В 2020-м он оказался на скамье подсудимых по обвинению в организации в 2018-2019 годах азартных игр на территории Азнакаевского района в составе группы с двумя казанскими бизнесменами Виталием Тощевым и Маратом Сабирзяновым.

Как полагали силовики, свою деятельность обвиняемые маскировали под торговлю простыми векселями, а на деле закупили игровые аппараты и персональные компьютеры, переоборудованные для азартных игр, наняли персонал, заключили договор на круглосуточную охрану и занялись оказанием незаконных услуг.

Первый приговор по этому делу Ново-Савиновский суд Казани под председательством судьи Шамиля Сунгатуллина вынес в декабре 2020-го — наказал условными сроками в 3 года Тощева и Сабирзянова, а Файзуллина оправдал «за непричастностью к совершению преступления» по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Но в марте 2021-го Верховный суд республики посчитал, что суд дал оценку не всем доказательствам и недостаточно мотивировал решение, и вернул одного Файзуллина на скамью подсудимых.

Второй приговор райсуда в январе 2022-го был уже обвинительным — судья Дмитрий Григорьев дал азнакаевцу 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору). Однако в июне тройка судей Верховного суда под председательством Ирека Ибрагимова пришла к выводу: «исследованные доказательства — как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, не дают основания для бесспорного вывода о виновности Файзуллина». В итоге был провозглашен апелляционный оправдательный приговор.

Фото: realnoevremya.ru

В судах Файзуллин объяснял: познакомился с Сабирзяновым в 2018 году — сыновья обоих служили вместе, затем по его просьбе подобрал помещения для аренды в поселке Актюбинский и в городе Азнакаево и передал контакты для заключения договоров ранее не знакомому Тощеву. Позднее от Тощева узнал — в этих помещениях планируется организовать куплю-продажу ценных бумаг — векселей. По собственной инициативе Файзуллин запросил у Тощева и Сабирзянова ряд документов, и, желая убедиться в законности их предстоящей деятельности, в конце 2018-го показал бумаги сотрудникам полиции, те ничего противоправного не усмотрели. Эти данные уже в ходе следствия не отрицали сами силовики.

Более того, стражи порядка подтверждали — присутствовали при выгрузке оборудования для предстоящих салонов, которую, по просьбе Тощева, проконтролировал Файзуллин, и вновь ничего подозрительного не усмотрели. Но позже эти обстоятельства послужили основанием для обвинения азнакаевского предпринимателя. Также как трудоустройство его племянницы в одном из двух салонов и включение этих объектов в уже действующий договор Файзуллина с вневедомственной охраной. Ведь в июле в салонах полиция провела «контрольную закупку» услуг, зафиксировав факт незаконных денежных ставок на выигрышную комбинацию вращающихся кругов с фруктами, животными и предметами на мониторах.

Верховный суд РТ поставил под сомнение часть показаний азнакаевского оперативника БЭП, согласно которым в июне 2019-го некий гражданин обратился в полицию с информацией о работе игорного салона на улице Губкина в поселке Актюбинский, назвав организатором данного заведения Файзуллина. При этом при допросе в СК и суде полицейский источник своей осведомленности о причастности бизнесмена к противоправной деятельности не называл. «Выводы райсуда о денежном вознаграждении, получаемом Файзуллиным за действия по организации и проведению азартных игр, также своего подтверждения не нашли», — говорится в апелляционном приговоре со ссылкой на показания свидетелей.



Верховный суд счел недоказанным сам факт убийства

Такой же оправдательный приговор по делу об убийстве в апреле минувшего года вынесла коллегия судей ВС РТ во главе Ильгизом Галимуллиным. За это преступление Ютазинский райсуд наказал Руслана Исхакова 8 годами колонии строгого режима, но освободил от наказания за сроком давности. При этом сам осужденный — освобожденный так и остался за решеткой — с августа 2018-го он отбывает наказание за грабеж и нападение на представителя власти.

Райсуд признал Исхакова виновным в том, что он в июне 2006-го убил гражданскую супругу Инну, разрезал ее тело на части в ванной и закопал в погребе ее же гаража в поселке Уруссу. Дело против Исхакова возбудили лишь в феврале 2019-го, когда по наводке другой сожительницы фигуранта откопали в погребе пакеты с останками — черепом и костями.

Сам Исхаков утверждал — женщину он не убивал, но как-то поутру обнаружил ее в постели уже мертвой. От чего скончалась — гадает до сих пор. Может, сердечный приступ, может, отравление. В своих апелляционных жалобах Исхаков писал — просто испугался, что разбираться не станут, обвинят его. Погоревал, выпил и решил спрятать тело, предварительно распилив его на части. И полицейские с экспертами не нашли никаких следов, в итоге убитую объявили без вести пропавшей.

О месте захоронения спустя годы рассказал лишь своей новой сожительнице, и та в феврале 2019-го написала заявление в полицию.

Изучив все обстоятельства дела, Верховный суд Татарстана указал на возможные причины оговора Исхакова этой бывшей подругой. А еще пришел к выводу — не доказан сам факт убийства. После изучения костей, найденных в 2019 году, эксперты не смогли ответить на вопросы о причинах и давности смерти женщины. Установили лишь примерный срок захоронения и факт повреждения костных тканей неким острым предметом, предположив — зарубки могли появиться, если жертву били ножом в спину. Сам же Исхаков рассказывал — пытался перерубить кости именно в этих местах.

«Приговор не может быть основан на предположениях», — постановила апелляционная тройка судей Верховного суда Татарстана, указав также: «доказательств, с достоверностью изобличающих Исхакова в совершении убийства, в ходе предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела судом по существу добыто не было, и стороной обвинения суду не представлено».

Фото: Ирина Плотникова

Невиновный подрядчик успел возместить ущерб

По делу главы казанской компании «РГД ГРУПП» Рамиля Адиятуллина за 2 года вынесли три приговора. Его обвиняли в двух эпизодах мошенничества с ущербом 2,6 млн рублей. По версии следствия, эти деньги были похищены из 2016—2017 годах при проведении капремонта за 32 млн в двух многоквартирных домах на проспектах Амирхана и Ямашева. Кировский райсуд Казани дважды — в декабре 2020-го и январе 2022-го — признавал подрядчика виновным. В первый раз Адиятуллину дали 4 года лишения свободы условно, второй раз — на 3 месяца меньше. Столь мягкому наказанию способствовал и тот факт, что отрицавший вину бизнесмен полностью возместил ущерб Фонду ЖКХ РТ.

Ключевым доказательством его вины следствие и райсуд посчитали представление заказчику сведений о закупке в трех разных фирмах радиаторов отопления, настенных кронштейнов и заглушек, тогда как на самом деле это оборудование было закуплено в одной компании и по более низкой цене. Однако в Верховном суде Татарстана не устояли оба обвинительных приговора. Причем, во втором случае отменой дело не ограничилось — тройка судей под председательством Романа Давыдова постановила апелляционный оправдательный приговор.

«Реальное время» дозвонилось до адвоката оправданного Рустяма Валитова. Его комментарий был краток: «За 30 лет моей работы — я могу припомнить лишь единичные случаи, когда Верховный суд республики выносил такие решения и вчистую оправдывал...».

Свое решение верховные судьи мотивировали так: договор «РГД ГРУПП» с Фондом ЖКХ РТ был заключен по твердой цене, что, согласно Гражданскому Кодексу РФ, означает — подрядчик не вправе требовать увеличения оплаты, но и заказчик не может требовать уменьшения, даже в случае, если на момент подписания договора не было возможности предусмотреть весь объем необходимых работ и расходов. При этом, «сэкономив на стоимости материалов и оборудования, подрядчик в любом случае должен получить предусмотренную договором подряда оплату, если только такая экономия не повлияла на объем и качество работы», — говорится в апелляционном приговоре.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Ранее Кировский суд отверг доводы защиты об экономии подрядчика со ссылкой на позицию Верховного суда РФ, что уменьшение объемов работ и замена предусмотренных договором материалов и оборудования более дешевыми не является «экономией». Однако в ходе разбирательства выяснилось, что закупленное по более низкой цене оборудование для отопления квартир не было каким-либо аналогом и на качество работ не повлияло.

«Бесспорно установлено, что ООО «РГД Групп» полностью выполнило предусмотренные договорами подряда объем работ с использованием предусмотренных договорами материалов и оборудования в предусмотренном договорами количестве. Данное обстоятельство подтвердил представитель потерпевшего, сообщив, что работы подрядчиком выполнены в полном объеме, с использованием предусмотренных договорами материалов и оборудования, качественно и в срок, результаты работ заказчиком приняты без нареканий», указала апелляционная инстанция. Отметив при этом, что в подделке локальной сметную документацию недостоверных данных о стоимости оборудование подрядчика не обвиняли и соответственно не осуждали.

Сам бизнесмен объяснял свои действия так — знал, что при твердой цене компания вправе претендовать на сэкономленные средства, но предполагал претензии заказчика и хотел получить оставшиеся 85% оплаты по договорам, избегая длительных судебных тяжб в арбитраже. Теперь вопрос — вернет ли лишившийся статуса потерпевшего Фонд ЖКХ РТ те самые 2,6 млн рублей оправданному?

Отмененный приговор о домашнем насилии

Под председательством судьи ВС РТ Романа Давыдова в июле 2022 года был вынесен апелляционный приговор по делу жителя Нижнекамска Дмитрия Лежепекова. В октябре 2021-го горсуд признал его виновным в рукоприкладстве с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью жены, которая попала в больницу с закрытой травмой груди в виде ушиба мягких тканей в проекции ребер и травматического пневмоторакса.

При этом сам Лежепеков вину отрицал — заявлял, что толкнул жену рукой, она упала и ударилась. Сама потерпевшая в ходе процесса заявляла — на предварительном следствии дала показания по указке следователя, а на самом деле никаких ударов кулаком муж ей не наносил и о дверной косяк ребрами она не билась. «В ходе ссоры толкнул ладонью, отчего я упала на каменный пол ребрами. А на следующее утро почувствовала — тяжело дышать, муж повез в больницу», рассказывала пострадавшая.

Свидетелей конфликта не было. А вот медицинские эксперты однозначного ответа о причинах образования пневмоторакса и тяжести его вреда для здоровья дать не смогли. Поэтому после детального исследования обстоятельств коллегия ВС РТ пришла к выводу: «Исследованные в суде первой инстанции доказательства в своей совокупности не свидетельствуют о том, что тяжкий вред здоровью Лежепековой наступил от умышленных действий Лежепекова в виде нанесения им потерпевшей удара кулаком в область грудной клетки». А потому истолковала неустранимые сомнения в виновности подсудимого в его пользу.

Верховный суд Татарстана под председательством судьи Радива Ашрафзянова установил — в действиях врача не было состава должностного преступления. Фото: rkbrt.ru

«Должностным лицом не являлся»

В апреле 2022-го Верховный суд Татарстана вынес апелляционный оправдательный приговор по делу врача, которого обвиняли в причинении смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Посмертные экспертизы установили дефекты в оказании помощи казанцу без определенного места жительства, работы и родных в апреле 2018 года. В РКБ он поступил в нетрезвом состоянии с колото-резаным ранением плеча, на рану наложили швы, а пациент скончался от внутреннего кровотечения — собутыльник проткнул ему не только руку, но и легкое.

В феврале 2022 года Приволжский суд Казани признал травматолога-ортопеда РКБ Михаила Чекунова виновным в преступной халатности, посчитав, что хотя обвиняемый не выполнил весь комплекс стандартных методов диагностики, даже их исполнение не гарантировало спасение раненого. После переквалификации обвинения с причинения смерти по неосторожности на халатность, врача приговорили к уголовному штрафу в 30 тысяч рублей и освободили от его уплаты за истечением срока давности. Однако защиту такой результат не устроил — ведь сам Чекунов вину не признавал, а его коллеги-свидетели сообщали — пьяный пациент в клинике вел себя буйно и мешал проведению необходимых мероприятий.

Прокуратура мягкий приговор не оспаривала. Лишь адвокат осужденного. В итоге Верховный суд Татарстана под председательством судьи Радива Ашрафзянова установил — в действиях врача не было состава должностного преступления по статье 293 УК РФ (халатность), поскольку организационно-распорядительными функциями травматолог наделен не был, должностным лицом не являлся и во время дежурства в больнице выполнял обязанности лечащего врача. А потому теперь имеет право на реабилитацию ввиду незаконного уголовного преследования.

В отношении 27 человек оправдательные приговоры были отменены. В их числе — завкафедрой КНИТУ-КХТИ, профессор Руслан Гарипов. Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Повторный суд для поставщика Минпромторга и отца с мачехой

Что касается отмены оправдательных приговоров, то здесь статистика Верховного суда РТ тоже впечатляет: в отношении 27 человек такие приговоры были отменены.

В их числе — завкафедрой КНИТУ-КХТИ, профессор Руслан Гарипов. Сторона обвинения настаивала: в 2014 году он инициировал закупку вузом термогравиметрического анализатора производства США, а когда поставщик не справился в срок и поднял цену вдвое — до 6 млн, то предложил не разрывать контракт (что означало возврат выделенных средств в федерельный бюджет), а получить недостающие миллионы путем оформления фиктивного переобучения сотрудников. В итоге, вуз получил нужный прибор, но позже Гарипову предъявили превышение полномочий.

В апреле 2022-го Вахитовский суд Казани признал его невиновным, установив, что все юридически значимые решения по двум закупкам принимались не Гариповым, а должностными лицами вуза на уровне не ниже проректоров. В июне Верховный суд РТ отменил этот приговор. Но в августе райсуд отказался судить Гарипова, вернув материалы прокурору, и это решение вступило в силу.

В июле прошлого года Верховный суд РТ отменил приговор семье Казачковых из Зеленодольского района, не согласившись с полным оправданием отца и мачехи по тяжкому обвинению — доведению до самоубийства двух девочек, старшая из которых покончила с собой, а младшая выжила и дала на следствии такие показания: «Били за плохие оценки, оскорбляли, запрещали видеться с [родной матерью] матерью, мы постоянно находились в страхе. 12 октября 2020 года мачеха увидела в телефоне их фотографию с матерью, отругала и сказала, что получат за это. На следующий день сестра привела меня в старый сарай...»

Верховный суд РТ отменил оправдательный приговор Яшину— причем дважды. Фото: «Реальное время»

Сейчас это дело рассматривается Зеленодольским судом повторно. Тем временем Вахитовский суд Казани повторно разбирается с историей двух контрактов Минпромторга РТ на обучение поставщиков комплектующих для ПАО «КАМАЗ» в 2013-м и проведение «Дней качества РТ» в 2018 году — всего на 3 млн рублей. В июне 2021-го райсуд признал невиновным в аферах поставщика этих услуг — бизнесмена Андрея Яшина. Но Верховный суд РТ отменил этот оправдательный приговор — причем дважды — в августе 2021-го и феврале 2022-го (после того как вышестоящая, кассационная инстанция аннулировала апелляционное определение).