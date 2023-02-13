Хоккейный клуб «Челны» обвинил контрагента в неосновательном обогащении

Городской хоккейный клуб «Челны» рассорился со своим контрагентом «Апрель.Ру» — компанией бывшего президента ХК. С 2016 года она помогала клубу с организацией выездов на матчи и сборы. Как выяснило «Реальное время», новое руководство клуба обвинило компанию в неосновательном обогащении. Договориться миром не удалось, руководство ХК обратилось в Арбитражный суд Татарстана.

Были ли оказаны услуги?

Соглашение о партнерстве стороны заключили в 2016 году. Челнинская компания «Апрель.Ру» обязалась помогать хоккейной команде в организационной работе. Проще говоря, фирма занималась организацией выездов на матчи и сборы, бронировала спортсменам места в отелях, заказывала билеты, подбирала питание, развлекательные программы, экскурсии и так далее.

Трещина в отношениях появилась спустя пять лет. Согласно материалам дела, всему виной несостоявшийся выезд команды в Красноярск. В начале марта 2021 года ХК «Челны» должны были выступить на Кубке Федерации. Но этим планам помешала пандемия COVID-19.

Фото: pxhere.com

Руководство хоккейного клуба успело перечислить своему контрагенту один миллион рублей. Но команда в итоге никуда не улетела. В конечном счете в руководстве ХК произошли кадровые перестановки, и в июне прошлого года стороны расторгли договор.

Новое руководство клуба захотело вернуть перечисленные деньги, но получило обратно лишь 348 тысяч рублей — деньги за билеты. А вот остальные 689 тысяч в «Апрель.Ру» возвращать отказались. Поэтому в своем иске клуб указал, что его бывший контрагент «неосновательно обогатился» почти на 700 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ответчик — «Апрель.Ру» в суде пояснил, что все деньги потратил на проведение сборов в рамках Международного хоккейного лагеря «МИХЛ-2021». При этом была организована поездка трех тренеров, одного психолога и десяти спортсменов. Представители компании в суде пояснили, что, согласно договору, они оплатили проживание команды в гостинице Сочи и предоставили все необходимые доказательства.

Только происходило это еще летом, когда договор между сторонами еще не был расторгнут. Фактически, компания потратила 620 тысячи рублей на проживание сотрудников клуба в гостинице. Остальная сумма была потрачена на их перелет и оплату бензина.

Причем тут бывший владелец и что решил суд?

Интересно, что до кадровых перестановок президентом челнинского клуба был Игорь Крюков — его основатель и владелец. Но летом бизнесмен оставил свой пост. Его место в сентябре занял руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов.



Фото: hcchelny.com (на фото — Фарид Салахов)

Бывший президент клуба владеет и компанией «Апрель.Ру». Еще 50% акций принадлежит Ирине Крюковой, которая является руководителем клуба. Именно будучи президентом хоккейной команды, Крюков и заключал договор со своей компанией.

Новое руководство ХК «Челны» посчитало, что это была сделка с заинтересованностью и она требовала одобрения общего собрания участников. Иными словами, представители истца хотели убедить суд в том, что это соглашение было между аффилированными лицами.

— Ссылка на аффилированность участников сделки отклоняется, поскольку сделки с заинтересованностью являются оспоримыми, но при этом доказательств признания сделки в судебном порядке недействительной не представлено. Наличие корпоративного конфликта в обществе не является основанием для неоплаты оказанных агентом услуг, — отмел этот довод суд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конечном счете суд посчитал, что ответчик действительно потратил 689 тысяч рублей на оплату проживания сотрудников команды, согласно договору, и полностью отказал руководству клуба в удовлетворении иска. Но у ХК «Челны» еще есть возможность обжаловать это решение.

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Айрат Назипов