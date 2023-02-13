Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну. Об этом сообщает сайт диппредставительства.

В заявлении сказано, что граждане США должны немедленно покинуть Россию из-за «риска задержаний». Также в посольстве рекомендовали американцам не совершать поездки на ее территорию из-за «непредсказуемых последствий».

— Россия может отказать в признании двойного гражданства США, лишить доступа к консульской помощи США, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России или призвать на военную службу, — сказано в сообщении.

Фото: ru.wikipedia.org

Отметим, что в последний раз посольство США советовало своим гражданам покинуть Россию в сентябре 2022 года. Это произошло после объявления частичной мобилизации. Она длилась с 21 сентября по 28 октября.

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Айрат Назипов