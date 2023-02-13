Россия в 2022 году снизила добычу газа на 11,7%

Россия по итогам 2022 года сократила добычу газа до 673,8 млрд куб. м, сообщил в статье для журнала «Энергетическая политика» вице-премьер РФ Александр Новак.



По его словам, экспорт газа снизился в минувшем году на 25,1% — до 184,4 млрд куб. м, тогда как в 2021 году добыча газа в России составила 762,8 млрд куб. м. Таким образом снижение составило 11,66%.

Новак отметил, что в течение года активно наращивались поставки газа в КНР, были обновлены рекорды суточной транспортировки российского газа по газопроводу «Сила Сибири». Поставки газа в Китай по этому газопроводу увеличились на 48% и достигли исторического максимума в 15,4 млрд куб. м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия продолжает плановый ввод в эксплуатацию месторождений, добавил вице-премьер.

В январе Новак докладывал, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28%, или на 2,5 трлн рублей. Добыча нефти в стране по итогам минувшего года выросла на 2% — до 535 млн тонн, а экспорт нефти увеличился на 7%.



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Маргарита Головатенко