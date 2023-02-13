Ширяев и Уридия уходят из нижнекамского «Нефтехимика» в казанский «Рубин»

Фото: Telegram-канал ФК "Нефтехимик"

Защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия переходят из «Нефтехимика» в «Рубин». Об этом сообщается в Telegram-каналах футбольных клубов.

— «Нефтехимик» и вся черно-зеленая семья благодарит Мераби Уридию за работу, за профессионализм, за вклад в спортивные результаты команды, за самоотдачу и просто за то, что ты был частью команды все эти годы.

— Футбольный клуб «Нефтехимик» благодарит Максима Ширяева за работу, за игру, самоотдачу и профессиональное отношение, — сообщается на канале.

Футболисты подписали контракты сроком на 1,5 года. Сообщается, что Уридия будет играть под номером 91, а Ширяев — под номером 12.

6 февраля стало известно, что «Рубин» покидают Цезарь Навас и Рубен Пулидо. Как сообщает пресс-служба клуба, трудовые соглашения между сторонами были расторгнуты по обоюдному согласию.

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Елизавета Пуншева