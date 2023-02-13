Песков: данных о возможности второй волны мобилизации нет
Данных о возможности второй волны частичной мобилизации нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Нет, нет данных, — ответил он на соответствующий вопрос.
5 февраля член комитета Госдумы России по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал, что в ближайшие полгода в РФ не планируется объявлять вторую волну мобилизации. По его словам, на сегодняшний день отсутствует вероятность объявления второй волны мобилизации по ряду причин.
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