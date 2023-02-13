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Песков: данных о возможности второй волны мобилизации нет

12:50, 13.02.2023 1
Песков: данных о возможности второй волны мобилизации нет
Фото: kremlin.ru

Данных о возможности второй волны частичной мобилизации нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, нет данных, — ответил он на соответствующий вопрос.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

5 февраля член комитета Госдумы России по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал, что в ближайшие полгода в РФ не планируется объявлять вторую волну мобилизации. По его словам, на сегодняшний день отсутствует вероятность объявления второй волны мобилизации по ряду причин.

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Елизавета Пуншева
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:52
    Этим заявлениям давно веры нет.
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