Кабмин направит 30 миллиардов рублей на трассу М-12 — ее планируют открыть в конце года

Фото: t.me/avtodorgk (первый участок трассы М-12 во Владимирской области)

Правительство России направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 Москва — Казань, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию участок в Московской области протяженностью 42,5 км.

По его словам, движение до Казани планируют открыть до конца года.

Фото: avo.ru

— Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов наших граждан, — подчеркнул Мишустин.



Напомним, стоимость строительства трассы М-12, входящей в федеральный проект «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), снова выросла — до 911,67 млрд рублей. В Счетной палате отметили, что объем финансирования недостаточен — согласно паспорту проекта, на строительство трассы предусмотрено 622 млрд рублей, поэтому он требует уточнения.

По итогам проверки аудиторы направили предложения в правительство, а также в Генпрокуратуру в части претензий к расходованию средств в ходе строительства.

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