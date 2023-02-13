В Казани установили мемориальную доску Федору Шаляпину

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Казани установили мемориальную доску в честь оперного певца Федора Шаляпина. На открытии присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов.



Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения знаменитого оперного певца. Памятник установили на месте, где стоял дом, в котором родился артист — на фасаде здания дома Лисицына-Емелина по адресу: ул. Пушкина, 10:

— Во флигеле этого года 13 февраля 1873 года родился великий русский артист Федор Иванович Шаляпин, — гласит текст мемориальной доски, выполненный на русском и татарском языках.



Мемориальная доска изготовлена из бронзы, автор — скульптор Тимофей Тюрин. Участники мероприятия возложили цветы к зданию, где сегодня была открыта мемориальная доска.

— Мемориальная доска, которую мы сегодня открываем, станет новой данью творчеству великого Шаляпина. Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто неравнодушен к культуре, истории и творчеству выдающихся знаменитых деятелей нашей республики. Очень важно беречь, сохранять и популяризировать культурное наследие, которое оставил нам Федор Иванович, — сказал Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что Шаляпин внес неоценимый вклад в развитие высокого оперного искусства, а созданные им сценические образы стали эталоном.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В мероприятии также приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, директор ТАГТОиБ им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, ректор Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Вадим Дулат-Алеев, председатель правления региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан» Ирина Александровская, вице-президент межрегионального Шаляпинского центра, директора Музея А.Н. Островского — филиала Театрального музея им. А.А. Бахрушина Светлана Семиколенова, другие представители театральной общественности.

В юбилейный год в республике проходит много различных мероприятий. 12 февраля собор Казанской иконы Божией матери впервые в своей обновленной истории открыл двери для концерта духовной музыки. Здесь состоялось открытие фестиваля «Душа и Родина», посвященного 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Всего в Казани можно посетить около 50 шаляпинских мест.



Выросший в бедных закоулках Казани Федор Шаляпин вошел в число певцов, сформировавших картину всего музыкального мира первой четверти XX века. 13 февраля исполнится 150 лет со дня его рождения. Федор Шаляпин и его музыкальный талант осчастливили своим появлением на свет в 1873 году именно нашу землю. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко