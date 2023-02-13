Владимир Путин наградил Марата Садыкова орденом Пирогова посмертно

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин наградил экс-министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова орденом Пирогова посмертно. Он удостоился его за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Марат Садыков умер умер 29 января 2023 года на 54-м году жизни. За два дня до этого, 27 января, он отметил свой 53-й день рождения.

Министерство здравоохранения Татарстана Марат Садыков возглавлял с февраля 2018 года. До этого на протяжении десяти лет он был главным врачом городской клинической больницы №7 Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым состоялась в Казани 30 января. Почтить память и выразить свои соболезнования приехали президент республики Рустам Минниханов, первый президент РТ, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие официальные лица.

С 30 января Марат Садыков в связи со смертью освобожден от должности министра здравоохранения Татарстана. Исполняющим его обязанности назначен Марсель Миннуллин, работавший до сих пор первым заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы.



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Татьяна Демина