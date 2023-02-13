Татарстан занял четвертую строчку в рейтинге качества жизни

Татарстан расположился на четвертой строчке рейтинга качества жизни. Такое исследование провело «РИА Новости».

Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Также в пятерку лучших вошел Краснодарский край.

По сравнению с 2021 годом, ситуация не изменилась. Татарстан также занимал четвертое место. В активе республике было 69,3 балла, а в этом году — 72,1.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

А по данным агентства стратегических инициатив, Татарстан занимает шестое место в рейтинге качества жизни. Он был составлен по десяти критериям: медицинское обслуживание, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, соцзащита, госуслуги и сервисы, а также возможности для работы и своего дела.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов