Компьютеры, нефть и лекарства: какие отрасли являются драйверами Татарстана

«Реальное время» изучило за счет каких отраслей росла промышленность республики и кто тянул ее вниз. И представляет топ отраслей, ранжированных по индексу промпроизводства

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Минувший 2022 год предвещал катастрофу для промышленности России. Однако, несмотря на санкции и нестабильную внешнюю обстановку, промышленность страны росла, а Татарстан, по структуре экономики «страна в миниатюре», смог сохранить позиции одного из самых развитых индустриальных регионов. За счет каких отраслей республиканская индустрия показала рост в прошлом году, а какие потянули ее вниз, и сможет ли Татарстан сохранить темпы развития промышленности при падающих ценах на ключевые составляющие ВРП — в материале аналитической службы «Реального времени».

Индекс промышленного производства в Татарстане за январь — ноябрь 2022 года составил 107%. Итоговые данные за прошлый год в разрезе регионов России пока не представлены, но уже понятно, что промышленность республики, несмотря на санкции и тяжелую геополитическую обстановку, росла. Для сравнения, индекс промышленного производства Москвы за тот же период составил 109,1%, Санкт-Петербурга — 104,7%, Республики Башкортостан — 102,3%.

Среди регионов Российской Федерации в топе по росту промышленного производства среди регионов оказались Республика Тыва (134,5%), город федерального значения Севастополь (114,1%) и Ненецкий автономный округ (113%). Сильнее всего упала промышленность в Сахалинской (76,4%), Калининградской (81,2%) и Калужской областях (82,4%).

Фото realnoevremya.ru

Нефтедобыча, переработка и лекарства

Аналитическая служба «Реального времени» изучила за счет каких отраслей росла татарстанская промышленность, а какие сегменты тянули ее вниз и составила топ отраслей по индексу промышленного производства, показавших рост и падение в прошлом году.

Стоит отметить, что индекс промышленного производства Татарстана рос в 2022 году неравномерно. Был период спада в промышленности — например, в апреле, ставшим наиболее шоковым для экономики России. Затем началось восстановление. В июле индекс промышленного производства достиг 120,8% к аналогичному месяцу прошлого года, в сентябре снова сократился до 102,2%. Низким были показатели и в ноябре, декабре — 100,5% и 101,4%, соответственно.

В плюсе в 2022 году были нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия, а также отрасли, для которых важную роль сыграла политика импортозамещения — это производство лекарств, компьютеров, бумаги, одежды и обуви.

Из важнейших видов продукции, по данным за январь — декабрь 2022 года, в Татарстане росли производства строительных растворов (индекс — 180,8%), лекарств (133,2%), бензина (140,2%), дизельного топлива (126,6%), туалетной бумаги (128,7%), макаронных изделий (115,4%), обуви (107,8%), строительного кирпича (106,8%), полимеров этилена (106,6%), бумаги и картона (102,1%), нефти (103,5%), пластмассы (102,2%) и электроэнергии (103,8%).

Тянули вниз республиканскую промышленность производства легковых автомобилей (индекс — 29%), строительных блоков (64,2%), грузовых автотранспортных средств (75,7%), строительных смесей (78,4%), топочного мазута (81,2%) и бытовых холодильников и морозильников (91,5%).

«Татарстан, несмотря на беспрецедентные санкции в 2022 году, сохранил статус одного из самых развитых индустриальных регионов России. Внешние вызовы промышленность республики встретила запасом прочности и ответила быстрой адаптацией к новым условиям. Показатели даже превзошли ожидания. По итогам 2022 года в Татарстане отгружено продукции на 4,6 трлн рублей. Индекс промышленного производства составил 106,6%», — прокомментировал «Реальному времени» заместитель премьер–министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

По словам министра, рост экономики Татарстана, прежде всего, обеспечивается благодаря ведущим отраслям — нефтегазохимическому комплексу, машиностроению, энергетике и строительству.

«Например, производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 34,3%. Рост произошел и в других отраслях, в частности производство одежды увеличилось на 7,6%, мебели — на 1,8%. На «Танеко» в конце года был запущен комплекс получения ароматики, который даст старт проектам большой нефтехимии. Новые установки позволят увеличить производство бензола до 60 тысяч тонн в год, освоить выпуск 150 тысяч тонн в год параксилола. Эти продукты планируется использовать на новых производствах группы «Татнефть», — перечислил вице-премьер. — «КАМАЗ» в 2022 году произвел более 44 тысяч автомобилей. «Соллерс» начал выпуск легкотоннажных грузовиков — «Атлант» от 2,5 до 4,2 тонн и «Арго» от 2,5 до 3,5 тонн. Запущено серийное производство внедорожников «Аурус Комендант». Зеленодольский завод имени Горького в 2022 году спустил на воду семь кораблей и судов, включая скоростное судно «Метеор», которое должно обеспечить обновление пассажирского флота. Начато строительство первого в России судна на водородном топливе. Это далеко не все успехи нашей промышленности, которая вносит весомый вклад в развитие несырьевой экономики».

Снижение в 2022 году, по оценкам Олега Коробченко, отмечалось в производстве автомобилей, резиновых и пластмассовых изделий, но ситуация в этом году выправится, в том числе благодаря мерам господдержки и стабилизации валютного курса, комфортного для экспортеров.



Фото: Максим Платонов

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отмечает, что Татарстан сегодня обладает большими сырьевыми ресурсами и входит в число лидеров среди субъектов РФ по добыче нефти. Крупнейшим нефтяным месторождением республики и Волго-Уральской провинции является Ромашкинское месторождение, разрабатываемое ПАО «Татнефть». Ведущими отраслями промышленности региона также являются машиностроение, металлообработка, химическая, нефтехимическая промышленность, легкая и пищевая промышленность.

Увеличение промышленного производства, по данным агентства, сложилось в обрабатывающих производствах (+8,3%), добыче полезных ископаемых (+5,8%) и обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (+1,6%).

Благодаря усилиям бизнеса и поддержке государства объем инвестиций в основной капитал в Татарстане по итогам 2022 года вырос на 0,5% относительно уровня 2021 года в сопоставимых ценах — до 774,4 млрд рублей. В пяти городах республики действуют территории опережающего социально-экономического развития, кроме того, функционируют две особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», способствующие привлечению инвестиций и реализации новых проектов. По итогам 2023 года регион ожидает увеличение объема инвестиций в основной капитал до 782,7 млрд рублей.

Промышленность восстановилась после ковида

«Если говорить о промышленности России, то сильнее всего в 2022 году росли, как правило, маленькие отрасли. Я называю их живопырками: у них какая-то совершенно обычная история произошла — и сразу взлет идет, — объясняет экономист и блогер Альберт Бикбов. — Поэтому туалетная бумага не показатель. Занимается у нас в «Алабуге» Hayat производством бумаги, поставили они новый станок, и все резко выросло. Особенно этим грешит легкая промышленность. В 2022 году бешено начали производить форму, балаклавы, валенки в ударном режиме. Это дало рост легкой промышленности в физических объемах. Даже простой пошив одеял сейчас работает в три смены».

«Надо понимать, что промышленность держала высокая цена на нефть. В следующем году будет, конечно, похуже, потому что сейчас мы видим провал и по январю, и по февралю по ценам на нефть. Минфин РФ оценил среднюю стоимость Urals в январе в $49,48 за баррель. За год стоимость барреля Urals упала в 1,7 раза. В 2022 году средняя цена Urals была $76,9 за баррель. В 2020 году средняя цена российской нефти была $41,7. Эта тенденция показывала расширение спроса после ковида на бензин, на пластик, продукты нефтепереработки».

Общий тренд — снижение производства

«Промышленное производство в России исторически играет значимую роль в экономике страны, но его доля в ВВП постоянно сокращается. Это происходит в связи с ускоренным ростом секторов экономики, связанных с оказанием услуг, — прокомментировал «Реальному времени» Рустем Шайахметов, экономист, к. э. н., глава компании «Р-Инвест». — Сейчас доля промышленного сектора составляет около 30% объема ВВП, основной объем (около 70%) ВВП формируют другие отрасли экономики. Для понимания удельный вес торговли в российском ВВП сопоставим с долей обрабатывающих производств».

По прогнозам, спад ВВП России в 2022 году составит около 3%. Это же касается и промышленного производства. Согласно данным Росстата, индекс промышленного производства России в 2022 году составил 99,4% по сравнению с 2021 годом, а в декабре 2022 года, по сравнению с декабрем 2021 года, — 95,7%. В первом полугодии был ощутимый рост, а во втором полугодии сформировались тенденции снижения производства.

Сейчас по субъектам Федерации за 2022 год статистика пока отсутствует, но общий тренд в региональных экономиках — это снижение производства, отмечает Шайахметов.

Если в I квартале 2022 года объем промышленного производства Татарстана по сравнению с 2021 годом составил 113,3%, то по итогам 11 месяцев 2022 года рост снизился до 7%. В ноябре 2022 года по отношению к соответствующему месяцу 2021 года индекс промышленного производства составил 99,8%.



Рост промышленного производства в некоторых российских регионах в 2022 году во многом связан с увеличением объема производства оборонным комплексом.

Снижение промышленного производства в Сахалинской, Калининградской и Калужской областях, по его словам, связано с санкционным режимом, так как в этих регионах реализовывались западные инвестиционные проекты, в частности в автомобилестроении и нефтегазовом секторе.

Рост цен и существующая неопределенность в экономике сформировали сдержанную покупательную активность и привели к отказу от реализации многих проектов в первую очередь долговременных. В 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, индекс цен производителей промышленных товаров составил 111,4%. Снизился внутренний спрос, а на внешнем рынке экспортные возможности российских товаров и услуг снизили санкции, резюмировал эксперт.

Кроме того, 5 февраля вступило в силу эмбарго на импорт по морю российских нефтепродуктов и установлены предельные цены на них при перевозке в третьи страны. Для нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензины и бензиновые смеси, газойли, дизельное топливо и авиационный керосин), потолок цен составит $100 за баррель, а для тех, которые торгуются с дисконтом (нафта, различные мазуты и масла, а также отработанные нефтепродукты) — $45 за баррель.

Компаниям и физическим лицам стран, входящих в так называемую Коалицию ценового ограничения, запрещается оказывать технические, финансовые и брокерские услуги по перевозке российских нефтепродуктов в третьи страны по цене выше установленных потолков. Ограничения могут привести к сокращению экспорта российских нефтепродуктов в 2023 году.



Динамика отраслей промышленности Татарстана, 2022 год

Место в рейтинге Отрасль промышленности Индекс за 2022 год, %

Объемы производства в 2021 году, млн руб.

Объемы производства в 2022 году, млн руб. 1 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 134,3 48 145,7 75 026,8 2 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 127,8 6 874,9 6 297,0 3 Производство бумаги и бумажных изделий 117,5 35 721,7 44 949,7 4 Производство кожи и изделий из кожи 116,5 1 234,6 1 433,1 5 Производство кокса и нефтепродуктов 113 861 975,0 1 079 917,1 6 Производство прочих транспортных средств и оборудования 112,1 51 316,6 73 029,3 7 Производство металлургическое 109,3 65 994,5 65 245,4 8 Обрабатывающие производства 108,2 2 871 027,7 3 283 325,8 9 Производство одежды 107,6 3 734,6 4 038,0 10 Производство электрического оборудования 105,8 60 347,9 86 662,8 11 Производство напитков 105,3 26 924,6 35 711,9 12 Добыча полезных ископаемых 105,2 101286055,4 1 028 548,2 13 Производство пищевых продуктов 103,8 259 450,9 292 292,3 14 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 102,4 110 069,2 103 699,5 15 Производство мебели 101,8 5 797,7 3 582,2 16 Производство прочих готовых изделий 100,2 9 546,3 19 948,6 17 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 100 9 546,3 166 395,1 18 Производство химических веществ и химических продуктов 99,4 491 471,0 550 011,6 19 Производство резиновых и пластмассовых изделий 96,5 185 423,5 235 034,3 20 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 95,9 54 148,2 65 650,7 21 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 93,7 60 162,2 57 556,3 22 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 91,1 62 384,4 59 827,7 23 Производство текстильных изделий 90,5 4 080,8 3 321,7 24 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 90 445 013,2 376 008,1 25 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 84,3 30 847,2 26 687,6