Компьютеры, нефть и лекарства: какие отрасли являются драйверами Татарстана
«Реальное время» изучило за счет каких отраслей росла промышленность республики и кто тянул ее вниз. И представляет топ отраслей, ранжированных по индексу промпроизводства
Минувший 2022 год предвещал катастрофу для промышленности России. Однако, несмотря на санкции и нестабильную внешнюю обстановку, промышленность страны росла, а Татарстан, по структуре экономики «страна в миниатюре», смог сохранить позиции одного из самых развитых индустриальных регионов. За счет каких отраслей республиканская индустрия показала рост в прошлом году, а какие потянули ее вниз, и сможет ли Татарстан сохранить темпы развития промышленности при падающих ценах на ключевые составляющие ВРП — в материале аналитической службы «Реального времени».
Индекс промышленного производства в Татарстане за январь — ноябрь 2022 года составил 107%. Итоговые данные за прошлый год в разрезе регионов России пока не представлены, но уже понятно, что промышленность республики, несмотря на санкции и тяжелую геополитическую обстановку, росла. Для сравнения, индекс промышленного производства Москвы за тот же период составил 109,1%, Санкт-Петербурга — 104,7%, Республики Башкортостан — 102,3%.
Среди регионов Российской Федерации в топе по росту промышленного производства среди регионов оказались Республика Тыва (134,5%), город федерального значения Севастополь (114,1%) и Ненецкий автономный округ (113%). Сильнее всего упала промышленность в Сахалинской (76,4%), Калининградской (81,2%) и Калужской областях (82,4%).
Нефтедобыча, переработка и лекарства
Аналитическая служба «Реального времени» изучила за счет каких отраслей росла татарстанская промышленность, а какие сегменты тянули ее вниз и составила топ отраслей по индексу промышленного производства, показавших рост и падение в прошлом году.
Стоит отметить, что индекс промышленного производства Татарстана рос в 2022 году неравномерно. Был период спада в промышленности — например, в апреле, ставшим наиболее шоковым для экономики России. Затем началось восстановление. В июле индекс промышленного производства достиг 120,8% к аналогичному месяцу прошлого года, в сентябре снова сократился до 102,2%. Низким были показатели и в ноябре, декабре — 100,5% и 101,4%, соответственно.
В плюсе в 2022 году были нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия, а также отрасли, для которых важную роль сыграла политика импортозамещения — это производство лекарств, компьютеров, бумаги, одежды и обуви.
Из важнейших видов продукции, по данным за январь — декабрь 2022 года, в Татарстане росли производства строительных растворов (индекс — 180,8%), лекарств (133,2%), бензина (140,2%), дизельного топлива (126,6%), туалетной бумаги (128,7%), макаронных изделий (115,4%), обуви (107,8%), строительного кирпича (106,8%), полимеров этилена (106,6%), бумаги и картона (102,1%), нефти (103,5%), пластмассы (102,2%) и электроэнергии (103,8%).
Тянули вниз республиканскую промышленность производства легковых автомобилей (индекс — 29%), строительных блоков (64,2%), грузовых автотранспортных средств (75,7%), строительных смесей (78,4%), топочного мазута (81,2%) и бытовых холодильников и морозильников (91,5%).
По словам министра, рост экономики Татарстана, прежде всего, обеспечивается благодаря ведущим отраслям — нефтегазохимическому комплексу, машиностроению, энергетике и строительству.
«Например, производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 34,3%. Рост произошел и в других отраслях, в частности производство одежды увеличилось на 7,6%, мебели — на 1,8%. На «Танеко» в конце года был запущен комплекс получения ароматики, который даст старт проектам большой нефтехимии. Новые установки позволят увеличить производство бензола до 60 тысяч тонн в год, освоить выпуск 150 тысяч тонн в год параксилола. Эти продукты планируется использовать на новых производствах группы «Татнефть», — перечислил вице-премьер. — «КАМАЗ» в 2022 году произвел более 44 тысяч автомобилей. «Соллерс» начал выпуск легкотоннажных грузовиков — «Атлант» от 2,5 до 4,2 тонн и «Арго» от 2,5 до 3,5 тонн. Запущено серийное производство внедорожников «Аурус Комендант». Зеленодольский завод имени Горького в 2022 году спустил на воду семь кораблей и судов, включая скоростное судно «Метеор», которое должно обеспечить обновление пассажирского флота. Начато строительство первого в России судна на водородном топливе. Это далеко не все успехи нашей промышленности, которая вносит весомый вклад в развитие несырьевой экономики».
Снижение в 2022 году, по оценкам Олега Коробченко, отмечалось в производстве автомобилей, резиновых и пластмассовых изделий, но ситуация в этом году выправится, в том числе благодаря мерам господдержки и стабилизации валютного курса, комфортного для экспортеров.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отмечает, что Татарстан сегодня обладает большими сырьевыми ресурсами и входит в число лидеров среди субъектов РФ по добыче нефти. Крупнейшим нефтяным месторождением республики и Волго-Уральской провинции является Ромашкинское месторождение, разрабатываемое ПАО «Татнефть». Ведущими отраслями промышленности региона также являются машиностроение, металлообработка, химическая, нефтехимическая промышленность, легкая и пищевая промышленность.
Увеличение промышленного производства, по данным агентства, сложилось в обрабатывающих производствах (+8,3%), добыче полезных ископаемых (+5,8%) и обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (+1,6%).
Благодаря усилиям бизнеса и поддержке государства объем инвестиций в основной капитал в Татарстане по итогам 2022 года вырос на 0,5% относительно уровня 2021 года в сопоставимых ценах — до 774,4 млрд рублей. В пяти городах республики действуют территории опережающего социально-экономического развития, кроме того, функционируют две особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», способствующие привлечению инвестиций и реализации новых проектов. По итогам 2023 года регион ожидает увеличение объема инвестиций в основной капитал до 782,7 млрд рублей.
Промышленность восстановилась после ковида
«Если говорить о промышленности России, то сильнее всего в 2022 году росли, как правило, маленькие отрасли. Я называю их живопырками: у них какая-то совершенно обычная история произошла — и сразу взлет идет, — объясняет экономист и блогер Альберт Бикбов. — Поэтому туалетная бумага не показатель. Занимается у нас в «Алабуге» Hayat производством бумаги, поставили они новый станок, и все резко выросло. Особенно этим грешит легкая промышленность. В 2022 году бешено начали производить форму, балаклавы, валенки в ударном режиме. Это дало рост легкой промышленности в физических объемах. Даже простой пошив одеял сейчас работает в три смены».
Общий тренд — снижение производства
«Промышленное производство в России исторически играет значимую роль в экономике страны, но его доля в ВВП постоянно сокращается. Это происходит в связи с ускоренным ростом секторов экономики, связанных с оказанием услуг, — прокомментировал «Реальному времени» Рустем Шайахметов, экономист, к. э. н., глава компании «Р-Инвест». — Сейчас доля промышленного сектора составляет около 30% объема ВВП, основной объем (около 70%) ВВП формируют другие отрасли экономики. Для понимания удельный вес торговли в российском ВВП сопоставим с долей обрабатывающих производств».
По прогнозам, спад ВВП России в 2022 году составит около 3%. Это же касается и промышленного производства. Согласно данным Росстата, индекс промышленного производства России в 2022 году составил 99,4% по сравнению с 2021 годом, а в декабре 2022 года, по сравнению с декабрем 2021 года, — 95,7%. В первом полугодии был ощутимый рост, а во втором полугодии сформировались тенденции снижения производства.
Сейчас по субъектам Федерации за 2022 год статистика пока отсутствует, но общий тренд в региональных экономиках — это снижение производства, отмечает Шайахметов.
Рост промышленного производства в некоторых российских регионах в 2022 году во многом связан с увеличением объема производства оборонным комплексом.
Снижение промышленного производства в Сахалинской, Калининградской и Калужской областях, по его словам, связано с санкционным режимом, так как в этих регионах реализовывались западные инвестиционные проекты, в частности в автомобилестроении и нефтегазовом секторе.
Рост цен и существующая неопределенность в экономике сформировали сдержанную покупательную активность и привели к отказу от реализации многих проектов в первую очередь долговременных. В 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, индекс цен производителей промышленных товаров составил 111,4%. Снизился внутренний спрос, а на внешнем рынке экспортные возможности российских товаров и услуг снизили санкции, резюмировал эксперт.
Кроме того, 5 февраля вступило в силу эмбарго на импорт по морю российских нефтепродуктов и установлены предельные цены на них при перевозке в третьи страны. Для нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензины и бензиновые смеси, газойли, дизельное топливо и авиационный керосин), потолок цен составит $100 за баррель, а для тех, которые торгуются с дисконтом (нафта, различные мазуты и масла, а также отработанные нефтепродукты) — $45 за баррель.
Компаниям и физическим лицам стран, входящих в так называемую Коалицию ценового ограничения, запрещается оказывать технические, финансовые и брокерские услуги по перевозке российских нефтепродуктов в третьи страны по цене выше установленных потолков. Ограничения могут привести к сокращению экспорта российских нефтепродуктов в 2023 году.
|
Место в рейтинге
|
Отрасль промышленности
|
|
Объемы производства в 2021 году, млн руб.
|
Объемы производства в 2022 году, млн руб.
|
1
|
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
|
134,3
|
48 145,7
|
75 026,8
|
2
|
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
|
127,8
|
6 874,9
|
6 297,0
|
3
|
Производство бумаги и бумажных изделий
|
117,5
|
35 721,7
|
44 949,7
|
4
|
Производство кожи и изделий из кожи
|
116,5
|
1 234,6
|
1 433,1
|
5
|
Производство кокса и нефтепродуктов
|
113
|
861 975,0
|
1 079 917,1
|
6
|
Производство прочих транспортных средств и оборудования
|
112,1
|
51 316,6
|
73 029,3
|
7
|
Производство металлургическое
|
109,3
|
65 994,5
|
65 245,4
|
8
|
Обрабатывающие производства
|
108,2
|
2 871 027,7
|
3 283 325,8
|
9
|
Производство одежды
|
107,6
|
3 734,6
|
4 038,0
|
10
|
Производство электрического оборудования
|
105,8
|
60 347,9
|
86 662,8
|
11
|
Производство напитков
|
105,3
|
26 924,6
|
35 711,9
|
12
|
Добыча полезных ископаемых
|
105,2
|
101286055,4
|
1 028 548,2
|
13
|
Производство пищевых продуктов
|
103,8
|
259 450,9
|
292 292,3
|
14
|
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|
102,4
|
110 069,2
|
103 699,5
|
15
|
Производство мебели
|
101,8
|
5 797,7
|
3 582,2
|
16
|
Производство прочих готовых изделий
|
100,2
|
9 546,3
|
19 948,6
|
17
|
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|
100
|
9 546,3
|
166 395,1
|
18
|
Производство химических веществ и химических продуктов
|
99,4
|
491 471,0
|
550 011,6
|
19
|
Производство резиновых и пластмассовых изделий
|
96,5
|
185 423,5
|
235 034,3
|
20
|
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
|
95,9
|
54 148,2
|
65 650,7
|
21
|
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|
93,7
|
60 162,2
|
57 556,3
|
22
|
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
|
91,1
|
62 384,4
|
59 827,7
|
23
|
Производство текстильных изделий
|
90,5
|
4 080,8
|
3 321,7
|
24
|
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|
90
|
445 013,2
|
376 008,1
|
25
|
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|
84,3
|
30 847,2
|
26 687,6
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