Казанский «Горводзеленхоз» заплатит 23,7 млн рублей за содержание парков и скверов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанское МУП «Горводзеленхоз» ищет подрядчика, который в 2023 году займется содержанием садов, парков и скверов. Заплатить ему готовы 23,7 млн рублей из городского бюджета.

В список работ входит ручная очистка тротуаров, в том числе противогололедными материалами, скол наледи, сбор мусора, очистка и поправка урн, а также регулярная очистка снега с элементов обустройства. Для их выполнения требуется привлечь 80 человек.

Минимальное количество заказываемых часов за одну услугу в день — не менее 8 человеко-часов, говорится в задании. Средняя норма выработки на 100 «квадратов» — 1,96 чел/час.

В списке 125 общественных пространств во всех семи районах Казани. В частности, сквер по ул. Петербургской, сад Тукая по ул. Пушкина, парк Молодоженов по ул. Татарстан, площадь у театра Камала, сквер у здания Федерального казначейства по ул. Вишневского, территория на пересечении улиц Маршала Чуйкова и Академика Лаврентьева, зеленая зона по ул. Газовая, Советская площадь по ул.Николая Ершова и другие площадки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» писало, что впервые за почти десятилетие контракт на содержание казанских парков и скверов достался не МУП «Горводзеленхоз». Как минимум с 2015 года все контракты на подобные работы доставались этому тресту.

В 2022 году в содержание садов, парков, скверов, а также лесопарка «Лебяжье» в столице Татарстана вложили более 361,67 миллиона рублей. Получив контракты на эту сумму «Горводзеленхоз» искал субподрядчиков, которые бы занялись заботой об общественных пространствах города. Это касалось, например, парка «Континент», бульвара «Белые цветы», бульвара по улице Юлиуса Фучика и некоторых других пространств.

В 2023 году организацией комплексного содержания садов, парков, скверов, горлесопарка «Лебяжье» в Казани займется местное ООО «СК Волга-Автодор». Компания выиграла тендер на два контракта стоимостью почти 150,6 млн и 200 млн рублей.

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Татьяна Демина