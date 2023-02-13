Число жертв из-за взрыва газа в доме Новосибирска увеличилось до 14 человек

Фото: Анатолий Локоть/telegram

Число жертв после взрыва газа в доме Новосибирска возросло до 14 человек. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников, передает ТАСС.

В региональном управлении СК сообщили, что точное количество погибших было установлено в ходе осмотра останков тел.

Глава региона добавил, что 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений, а десятки — эвакуированы.



На прошлой неделе в Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Всего в доме четыре подъезда, в каждом по 15 квартир. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое жителей Омской области. Ранее сообщалось о 13 погибших и 9 пострадавших, 7 из которых находились в больницах, 2 из них — в реанимации.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев рассказал, что в пунктах временного размещения остаются 38 человек.

В Тульской области взорвался газ, обрушился подъезд в Ефремове. Четыре человека погибли. По факту происшествия прокуратура начала проверку, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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Илина Хакимова