Власти Турции решили снести город Нурдагы, пострадавший от землетрясений

Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясений, будет полностью снесен. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин, сообщает «РИА Новости».

Также он отметил, что сейчас спасатели продолжают искать людей, которые могли оказаться под завалами в последних восьми домах.

— Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново, — приводит его слова телеканал NTV.

Фото: commons.wikimedia.org

По последним данным от землетрясения в Турции погибло 31 643 человека. Накануне Bloomberg сообщил, что, в результате стихийного бедствия экономика страны понесла ущерб в размере $84 миллиардов. По информации источника, из общей стоимости $70,1 миллиардов придется на потери жилья, а $10,4 миллиардов — на потерю национального дохода, а также инфраструктурные повреждения дорог, электричества, природного газа, нефтепроводов, связи, больниц и школ.

Также накануне министерство градостроительства Турции сообщило, что после землетрясений нужно снести почти 8 тысяч зданий. Помимо этого, ведомство сообщило, что 12 617 зданий находятся в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений.

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Антон Гаврилов