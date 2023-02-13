Почти половина построенного в Казани за 2022 год жилья пришлась на Советский район

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году почти половина построенного в Казани жилья — 47,6% — пришлась на Советский район города. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал его глава Роман Фатхутдинов.

— Несмотря на то, что район уже имеет свое 65-летнюю историю, сейчас он активно застраивается и молодеет. В прошлом году было построено и введено в эксплуатацию 416 тысяч квадратных метров жилья, что составляет почти 50% от построенного за год в Казани, — заявил он.

скриншот трансляции

Напомним, за 2022 год в столице Татарстана ввели 874 тысячи квадратных метров жилья. Объем работ в сфере строительства оценивается в 70 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом он вырос на 40%.

За последние пять лет в Казани построили 4,8 млн квадратных метров жилья. На одного горожанина приходится 28,7 «квадрата» жилья. Показатель вырос на 3 квадратных метра. В 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина