«О миллионах не знали»: в Казани огласили «мягкий» приговор по делу о краже сейфа из Следкома

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Только что Вахитовский райсуд Казани завершил оглашение первого приговора по делу о краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания отдела Следкома по Татарстану. Трое сознавшихся участников этого преступления получили одинаковые сроки в 3 года колонии общего режима, передает с заседания журналист «Реального времени».



Суд учел, что эти парни не подозревали ни о содержимом сейфа, ни о том, что выносят его из здания СК, и переквалифицировал обвинение с кражи в особо крупном размере (ч.4 ст. 158 УК РФ) на кражу по предварительному сговору (ч.2 ст. 158 УК РФ).

В числе осужденных — Данила Елинсон, Никита Карабаев и Руслан Нургалиев. Причем последний был оправдан по эпизоду незаконного использования госномера чужой машины. Суд посчитал его действия в этой части способом совершения основного преступления — кражи, уточнил «Реальному времени» гособвинитель Руслан Байбиков.

Отметим, ранее по эпизоду с госномерами подсудимый полностью возместил ущерб и заключил с потерпевшим мировое соглашение.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В прениях гособвинитель Руслан Байбиков просил для этой тройки 13,5 года колонии общего режима. Из них 5 лет — для подсудимого Елинсона, 4 года — для Карабаева и 4,5 — для Руслана Нургалиева. Организатора преступления — бывшего следователя-криминалиста СК Марата Шакирова судят отдельно: на прошлом заседании прокурор предложил отправить его за решетку на 7 лет, лишить звания «полковник юстиции» и права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет после освобождения.

Напомним, дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых в этом преступлении оказались в СИЗО, включая сознавшегося в организации этого преступления бывшего следователя отдела криминалистики Марата Шакирова. Пятого — Дживана Мхитаряна — объявили в международный розыск. Большая часть похищенных денег не найдена до сих пор.

Ранее «Реальное время» публиковало показания главного обвиняемого по делу, что кражу планировалось совершить на сутки раньше, а после хищения сейф СК отвезли в сауну.

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Ирина Плотникова