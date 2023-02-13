Москалькова обратилась в Генштаб с просьбой проверить информацию от мобилизованных татарстанцев из зоны СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уполномоченный по права человека в России Татьяна Москалькова обратилась к начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову после появления в Сети сообщений от мобилизованных жителей Татарстана. Об этом она сообщила лично в своем telegram-канале.

Татьяна Москалькова рассказала, что в интернете появилась информация о том, что мобилизованных татарстанцев якобы «практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специальная военная операция продолжается почти год. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина