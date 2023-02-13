ЦБ России повысит нормативы обязательных резервов для банков

Банк России повысит нормативы обязательных резервов для банков с 1 марта. Это позволит сохранить тенденцию на девалютизацию балансов кредитных организаций, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

— Банк России повышает нормативы обязательных резервов для банков на 1 п.п., до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и на 2 п.п., до 7%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций, — отмечается в заявлении.

Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, с октября 2021 года норматив по всем обязательствам в валюте РФ составлял 4,5%, по всем обязательствам в иностранной валюте — 8%. Но в начале апреля прошлого года Центробанк России установил новые обязательные резервные требования и коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций.

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Айрат Назипов