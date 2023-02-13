В правительство России направили законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев отправил в правительство России законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Об этом сообщил сам народный избранник, пишет «РИА Новости».



Напомним, в России переход на летнее/зимнее время отменили в июне 2011 года — соответствующий закон подписал Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента страны. Граждане в ночь на 27 марта 2011 года последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на летнее время — оно стало постоянным.

Фото: duma.gov.ru

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о переходе с 26 октября на зимнее время — регионы перевели стрелки часов на 60 минут назад. Однако пять субъектов — Удмуртия, Самарская и Кемеровская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ — оставили летнее время. Спустя два года, в 2016-м, власти приняли законы, разрешающие перевести стрелки часов вперед на Алтае, в Алтайском и Забайкальском краях, Сахалинской, Астраханской, Магаданской, Томской, Ульяновской, Новосибирской и Саратовской областях.

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Татьяна Демина