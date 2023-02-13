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Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,6 года

18:24, 13.02.2023 3
Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,6 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России ожидаемая продолжительность жизни выросла до 72,6 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, снизилась младенческая смертность и создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена, а еще проведено 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи.

По федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году планируется построить 497 новых объектов, приобрести 21 здание и 736 быстровозводимых модулей. 1 752 строения пройдут капитальный ремонт, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России в 2022 году показатель смертности сократился на 22,1% в сравнении с 2021 годом, следует из данных Росстата. Рождаемость год к году снизилась на 6,9%. Естественная убыль составила 599,6 тыс. человек — это на 42,5% ниже аналогичного показателя за 2021-й.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:36
    Это "средняя".
    А можно информацию отдельно о продолжительности жизни женщин и продолжительности жизни мужчин?
    Она одинакова или отличается на 25 лет?
    Вопрос очень серьезный.
    А то какая-то "средняя температура по больнице" 36,6 ...
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  • Анонимно 18:39
    Трем дамам на фотографии далеко за 85.
    И они полны энергии.
    Дай Б-г им дожить до 100 и более.
    Но возникает вопрос, откуда продолжительность жизни "выросла" до 72,6?
    Чтобы получилось 72,6 кто-то должен жить всего до 60.
    Если исходить из арифметики.
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  • Анонимно 19:34
    А мне нравится, что она выросла)
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