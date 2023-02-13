Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31,6 тысячи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Турции продолжает увеличиваться число погибших при землетрясении 6 февраля. По последним данным, жертвами стали 31 643 человека, пишет ТАСС со ссылкой на властей страны.

Напомним, из Турции эвакуировали группу россиян, проживавших непосредственно рядом с зоной землетрясений на юго-востоке страны. 39 граждан захотели вернуться на родину. Утром 12 февраля они вылетели в Россию из аэропорта Аданы.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов страны. Из общей стоимости $70,1 млрд придется на потери жилья, а $10,4 млрд — на потерю национального дохода, а также инфраструктурные повреждения дорог, электричества, природного газа, нефтепроводов, связи, больниц и школ.

Всемирный банк решил выделить Турции $1,78 млрд для ликвидации последствий землетрясений и оказания чрезвычайной помощи. Он также занялся оперативной оценкой ущерба, чтобы понять масштабы трагедии и определить более приоритетные области для восстановления и реконструкции.



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Татьяна Демина