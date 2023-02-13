Главы-блогеры: открытый Беляев, закрытый Хасанов, отсутствующий Метшин

Рейтинг активности глав муниципальных районов Татарстана в социальных сетях

«Глава — полноценный руководитель своей территории. Он должен выстроить отношения и с руководством, и со своим населением. Это маленькое государство, мини-территория», — сказал Рустам Минниханов, раис Татарстана и активный блогер. На его телеграм-канал подписано почти 36 тыс. пользователей, посты он оставляет лично сам: как минимум с утренним «исянмесез» из окна рабочего кабинета. Тем временем главы районов республики выстраивать отношения со своим населением в соцсетях не спешат. Рейтинг самых активных и пассивных муниципальных руководителей Татарстана составила аналитическая служба «Реального времени».

Сам общаться учусь — с другими опытом делюсь



Отвечая 2 года назад на вопрос «Реального времени», за что можно любить работу главой района в Татарстане, Рустам Минниханов особо выделил «работу с людьми». А сегодня для такой работы возможности куда шире, чем 30 лет назад, когда будущий раис Татарстана руководил Высокогорским районом: соцсети позволяют практически мгновенно донести до каждого жителя нужную информацию и собственное мнение — и не только получить отклик, а еще и в диалог вступить со множеством людей.

Этим активно пользуется глава Менделеевского района Радмир Беляев, который возглавил рейтинг «Реального времени» по активности в соцсетях. Количество его постов в сетях «ВКонтакте» и Telegram (почти 3 тысячи на момент подготовки этой публикации) явно стремится к числу друзей и подписчиков (3,9 тысячи). В день он находит время для 3—5 новых публикаций, в которых рассказывает о своей работе, о планах развития района, об участии жителей района в СВО и поддержке, которую им оказывают в Менделеевске, и о своей семье — в прошлые выходные, к примеру, поделился впечатлениями и фотографиями с прогулки в лесу.

Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района

Радмир Беляев останавливаться не собирается, а его успешный опыт вызывает интерес у других политиков. Фото: скрин с личной страницы ВК

Один из последних постов Радмира Беляева — от 8 февраля — свидетельствует о том, что на достигнутом он останавливаться не собирается, а его успешный опыт вызывает интерес у других политиков: «Сегодня в Москве, участвую в работе экспертного совета «Политики новой волны». В сессии принимают участие депутаты Госдумы, представители регионов. Во время панельной дискуссии «Эффективная работа с жителями в интернет-пространстве» рассказал о том, как мы с вами взаимодействуем в соцсетях».



На втором месте рейтинга по активности в соцсетях идет глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин — у него опубликовано 2,6 тысячи постов, которые читают почти 3,2 тысячи человек. И пишет он их не по одному каждый день, и рассказывает о вещах важных и интересных — о сельских сходах, о районных юбилярах-долгожителях, о детских соревнованиях, и даже собственное фото на лыжне с вопросом: как проходят у земляков выходные. А еще у него есть привлекательная для 85% жителей района «фишка»: он пишет посты на родном татарском.

На втором месте рейтинга по активности в соцсетях идет глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин. Фото: baltasi.tatarstan.ru

Почти 4,9 тысячи читателей и у занимающего третье место по количеству постов (2,2 тысячи) главы Сармановского муниципального района Фарита Хуснуллина. По популярности у жителей он берет не числом публикаций, а их содержанием, открытостью и желанием общаться с подписчиками. Не ленится глава и вступить в диалог, поблагодарить за комплимент в комментарии.

Всех этих руководителей районов, кроме большого количества подписчиков и активности в соцсетях, объединяет еще одно качество — в том, как они относятся к этой части своей работы, просматривается определенный азарт. Им явно интересно прямое общение с населением, у них есть желание вести диалог напрямую и знать ситуацию «в народе» не по отчетам и докладам подчиненных, а из первых рук. А это уже одно из качеств настоящих, прирожденных лидеров.

Почти 4,9 тысячи читателей и у занимающего третье место по количеству постов главы Сармановского муниципального района Фарита Хуснуллина. Фото: speaker.tatarstan.ru

Когда качество переходит в количество

Елабужский глава Рустем Нуриев в рейтинге «Реального времени», что называется «крепкий середнячок» (больше 1,5 тысячи постов и почти 2 тысячи подписчиков), но явно намерен вырваться в лидеры. И у него это может получиться. Поскольку он не просто рассказывает о своей работе и отвечает на вопросы жителей района, но и сам предлагает им вступить в диалог. К примеру, в одном из февральских постов: «Эскиз нового фасада здания ДК стал одним из вопросов совещания по строительству. Предлагаю елабужанам поучаствовать в голосовании: какой вариант кажется наиболее удачным». А чуть раньше он активно и лично стал через соцсеть разбираться в конфликте пассажиров и водителей маршруток при оплате социальными картами. Похоже, у него есть все шансы в ближайшее время оказаться среди лидеров.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов при сравнительно небольшом количестве постов — 1,2 тысячи — также очень популярен — в соцсетях у него более 4,7 тысячи друзей и подписчиков. Неудивительно — он размещает много информации о проблемных точках района, в частности, регулярно отчитывается о ситуации с развитием инфраструктуры в сельких населенных пунктах. И лично отвечает подписчикам на неудобные вопросы, спорит, доказывает, объясняет — пусть и не всегда выигрывает в споре. При такой тактике он тоже может скоро подняться в рейтинге повыше.

Ильхам Кашапов лично отвечает подписчикам на неудобные вопросы. Фото: скрин с личной страницы ВК

Руководитель Муслюмовского района Альберт Хузин (3,3 тысячи подписчиков и 1,8 тысячи постов) размещает в день 1—2 поста, а не 3—5, но они, судя по всему, многим интересны. Да и он старается: не ленится перепостить заинтересовавшую его «непрофильную» — не районного масштаба информацию, к примеру, рассказать землякам об истории волейбола. Оказавшийся на четвертом месте рейтинга «Реального времени» по числу постов глава Апастовского района Айрат Зиганшин (2,1 тысячи) явно знает рецепт популярности — у него уже более 1,6 тысячи подписчиков. Он пишет посты на двух языках обо всем: и «отчетные» — о достижениях района, и «социальные» — про поликлиники, рассказывает про местных волонтеров, которые изготавливают носилки для фронта и отправляют бойцам СВО посылки с самым необходимым. И при этом не ленится вступать в диалоги, отвечать читателям — это хороший знак.

Пост для отчета

Не количеством, а качеством постов берет и высокогорский глава Равиль Хисамутдинов (1,5 тысячи постов и 3 тысячи подписчиков), который тоже выбрал доверительный стиль общения, кроме «отчетных» сообщений делает перепосты, поздравляет земляков с праздниками, а коллег — с днями рождения. Настораживает только немного тот факт, что подписчики ему оставляют сплошь доброжелательные комментарии, а о проблемах практически не пишут, неудобных вопросов не задают.

Руководитель Чистопольского исполкома Эдуард Хасанов присутствует только «ВКонтакте», имеет 1,9 тысячи подписчиков и друзей и опубликовал 292 записи. Очень многие касаются хоккея — сразу видно, что это его любимый вид спорта. Есть и очень трогательные фото — из последних те, что касаются жителей района, ушедших на СВО. Но обратной связи с подписчиками он не поддерживает: «сердечки» под его постами стоят, а комментариев нет.



Сразу видно, что хоккей — любимый вид спорта Эдуарда Хасанова. Фото: скрин личной страницы ВК

И глава Тюлячей Назип Хазипов (1,8 тысячи постов и 1,1 тысячи друзей и подписчиков) и другие руководители районов, оказавшиеся в средней части рейтинга, которые размещают вполне дежурную информацию и в диалоги с подписчиками не вступают, рискуют так в «середнячках» и остаться, поскольку постят в основном информацию механически и в диалоги с читателями вступают, мягко говоря, нечасто. Это те, кто по давней традиции взял под козырек, когда «партия сказала «надо», и добросовестно исполняет обязанность по ведению соцсетей, но вряд ли считает, что это действительно очень важная сторона их работы.

Когда дело не в активности

Исключением, впрочем, тут являются четыре фигуры. Прежде всего, это не попавший в десятку лидеров рейтинга «Реального времени» глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, который при сравнительно невысокой «сетевой» активности — всего чуть больше тысячи постов, имеет самую большую из глав армию читателей — 8,7 тысячи. Экс-бизнес-омбудсмен набрал популярность в соцсетях уже на прошлом своем посту, а сейчас чаще всего публикует дежурные приглашения на прямые эфиры и размещает отчеты. Правда, недавно на его страничке появилось вызвавшее бурю одобрительных откликов видео с очаровательным котиком, который «пришел на прием» в райадминистрацию. Хороший ход: милота всегда воспринимается как сигнал, что человек стал более открытым к диалогу.

Второе исключение — глава Набережных Челнов Наиль Магдеев. У него на сегодня более 4 тысяч подписчиков при скромном количестве постов — менее тысячи. Зато — множество «сердечек» под каждым из них, много перепостов. За аккаунтом мэра в сети угадывается рука подрядчика, либо штатного специалиста — его пресс-секретаря Риммы Мухаметзяновой. Вряд ли это увеличит его шансы подняться в рейтинге «социальной» популярности.

Под постами Наиля Магдеева — множество «сердечек». Фото: скрин личной страницы ВК

Третий — руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров — у него 8 тысяч подписчиков и друзей при том, что разместил он на своих страничках в двух соцсетях в общей сложности всего 537 постов. Пишет он на своей страничке не каждый день, а вот «сердечек собирает под каждым постом не по одной сотне. Среди увлеченно одобряющих его начинания «ВКонтакте» — жители Москвы и Санкт-Петербурга, Ульяновска и Казани — многие с закрытыми профилями.

И, наконец, четвертый рекордсмен по количеству друзей и подписчиков — руководитель Арского района Ильшат Нуриев. Их у него 11,2 тысячи, при том что постов в двух соцсетях он разместил всего 514. Возможно, интерес к ним объясняется разносторонностью интересов главы района. Он не только о местных делах пишет, но и делится своими находками в соцсети. Ну, и двуязычие опять же играет роль: кому-то интересно новости района на татарском почитать, кому-то на русском.

А, может, все-таки поговорить с народом?

Замыкают рейтинг нашего издания очень известные лица. Мэр Казани Ильсур Метшин присутствует только «ВКонтакте» и за все время у него было... два поста. Вернее, два фото — в марте 2016-го он выложил картинку с зимним Казанским кремлем, а в декабре того же года — свой портрет на фоне заснеженного города.

Подписчиков у мэра всего 73. И он не вступает ни с кем в диалоги, да и не спрашивают его давно уже ни о чем. Возможно, потому что мэр проигнорировал в свое время недоумение Марины Хидиятуллиной: «Почему в этом году не украшали город?», просьбу Лилии Хаджибековой «помочь детям, которым нужна реальная помощь» (даже не поинтересовался, кому конкретно и какая) и вопрос от некоего Евгения Мармура, в котором звучит явный вызов: «На коллегии Министерства обороны 24 декабря 2019 года президент России сказал, за счет чего возможно быть впереди. В любом деле: «За счет мозгов. За счет интеллекта! За счет лучшей организации работы. ЗА СЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ УСИЛИЙ НА ОСНОВНЫХ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ!». Ильсур, скажите, пожалуйста, а какое ГЛАВНОЕ направление в вашей работе?».

У главы Кукморского района Сергея Дмитриева подписчиков и друзей в 20 раз больше — 1,4 тысячи, хотя он также засветился лишь «ВКонтакте» и не дважды, а целых 18 раз. Пристствует он в соцети с мая прошлого года и при желании из аутсайдеров может запросто выбраться как минимум в «середняки». Глава Атнинского района Габдулхат Хакимов зарегистрировался в сети в июне 2022-го и с тех пор разместил 22 записи. Но до популярности Дмитриева ему далеко — его читают всего 364 человека.

И последний в списке — глава Лениногорского района Рягат Хусаинов: 14 подписчиков в соцсети и всего одна запись! 4 января 2009 года он сообщил на своей страничке: «Фото позднее загружу». Да так и не загрузил за 14 лет. Зато в его профиле обнаружилась такая вот «шутка юмора» — в разделе «Любимые цитаты» он разместил собственную подпись.

Берегись, чтобы не смыло «новой волной»!

Возможно, аутсайдеры «сетевого» рейтинга зарабатывают популярность иными способами. Кому-то консультанты обеспечивают пиар на местных телеканалах, кому-то — на страницах местных изданий. Кому-то одному из года в год и там, и там. С парой вылазок в прямой эфир запрещенного «Инстаграма» (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской). Формально они требование закона выполняют: в соцсетях есть страницы районов и мэрии. А вести личный аккаунт не всякий готов, как и лично отвечать на обращения населения. Напрямую на их должностях легко нарваться на неприятные вопросы и тогда что — по рецепту Марата Гафарова комментарии отключать?

Между тем сегодня резко возрос запрос как со стороны населения, так и со стороны органов федеральной и региональной власти на политиков совершенно иного типа, нежели в допандемийный и домобилизационный период. Целью упомянутого в посте Радмира Беляева заседания экспертного совета на тему: «Политики новой волны» было разработать стратегию позиционирования политиков в социальных сетях.

В ходе заседания представитель Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына перечислила главные на сегодня требования к «политикам новой волны»: адаптивность, открытость к людям, ориентация на решение проблем, обучаемость и умение принимать нестандартные решения. Политики с такими качествами являются сейчас «инструментами управления и социально-экономической стабильности». А участвовавший в дискуссии Александр Хинштейн прямо указал: «Если основа канала в том, что у людей есть возможность напрямую обратиться к своему представителю, то тогда этот канал нужен!».

Список регионов и ФИО их руководителей взят на сайте Госсовета Республики Татарстан, данные по количеству постов и подписчиков у каждого главы взяты на сайтах «ВКонтакте» и «Телеграм».



Хусаинов Рягат Галиагзамович не ведет страницу ВК с 2009 года.

Камаев Фаил Мисбахович последний раз выкладывал пост в «Телеграме» 09.11.2022.

Данные Госсовет РТ, «ВКонтакте», «Телеграм»