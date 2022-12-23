Итоги дня: Раис Татарстана, новые туристические комплексы в республике, ответ России на потолок цен
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 23 декабря:
- Депутаты Государственно совета Татарстана одобрили в первом чтении новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан». 78 депутатов проголосовали за переименование должности высшего должностного лица Татарстана на «Глава — Раис». Высказались против три человека.
- Выступил на заседании Госсовета Татарстана и президент республики Рустам Минниханов. Он заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.
- Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев оценил предложенный вариант наименования «Глава — Раис Республики Татарстан» как подходящий. Он обратил внимание, что предложенное название — «подходящее для той ситуации, где мы живем и будем жить».
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- Однако Рустам Минниханов может сохранить наименование должности до окончания срока своих полномочий в 2025 году. Такое компромиссное решение принято в рамках поправок, внесенных в законопроект о переименовании должности президента РТ.
- Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил разработать механизм, который бы приостановил членство России в Совете Безопасности ООН. Политик добавил, что в ООН также следует провести реформу по поводу вопросов единогласия и права вето. При этом он добавил, что говорить о полной отмене права вето не приходится, речь идет о том, как лучше организовать эту процедуру.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним по всей России. Напомним, 2 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним в республике. Он вступил в силу 12 ноября.
- Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения введенного Западом потолка цен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в стране в связи с этим в начале 2023 года добыча нефти может сократиться на 500—700 тысяч баррелей в сутки.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. Среди них четверо жителей Татарстана. Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получит руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина. Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации удостоились: заведующий отделением нейрохирургии РКБ Минздрава РТ Тимур Бикмуллин и заведующий кафедрой внутренних болезней Казанского государственного медицинского университета Рустэм Хамитов.
- «Татнефть» созовет повторное внеочередное общее собрание акционеров в связи с несостоявшимся собранием 22 декабря. Оно пройдет 27 декабря в форме заочного голосования, выяснило «Реальное время». В повестке общего собрания акционеров обозначен вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.
- В России в январе — феврале представят наработки по новому учебнику истории, в котором будут отражены новейшие события 2022 года — начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, учебник планируют создать на основе уже существующих изданий.
- В Татарстане продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Большинство случаев в структуре вирусов гриппа приходится на свиной, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина: «По ситуации с ОРВИ и гриппом: пока она, к сожалению, нас порадовать не может. Мы по-прежнему прирастаем, и что в принципе тот период, на котором мы находимся, это период эпидемиологического подъема ОРВИ. За 50-ю неделю зарегистрировано в общей сложности суммарно 40 759 случаев гриппа и ОРВИ, в том числе на грипп приходится 413 случаев».
- Инвестиционный совет Татарстана рассмотрел и одобрил инвестиционный проект по строительству административного комплекса «Газпром трансгаз Казань». Объект появится на улице Салимжанова. Он будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, в нем также будет располагаться современный абонентский пункт для потребителей.
- Строительство сразу шести туристических объектов одобрил Инвестиционный совет Татарстана. Все их представил фонд «Институт развития городов РТ». В селе Красный Бор Агрызского района республики появится гостиничный комплекс. Это будет реконструкция здания, к которому после обновления добавятся два жилых корпуса, открытая терраса с бассейном и банный комплекс. На это потратят 28,5 млн рублей.
- Альметьевск и Мамадыш суммарно выиграли 186 миллионов во Всероссийском конкурсе малых городов. Эти деньги планируют потратить на создание новых общественных пространств, которые появятся в городах в 2023—2024 годах.
- Совет Федерации в пятницу одобрил закон, который запрещает использование иностранных мессенджеров для передачи банковской информации и информации с персональными данными россиян при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания.
- Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против того, чтобы Российский футбольный союз перешел в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщают СМИ. Обсуждается возможность перехода России из Союза европейских футбольных ассоциаций в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако в УЕФА подчеркнули, что, несмотря на тяжелую ситуацию, они не хотели бы терять Россию как члена своей организации.
- Татарстанский регоператор по капремонту многоквартирных домов — «Фонд ЖКХ РТ» не досчитался платежей населения в Лениногорске. Собранные с граждан средства не перечислила местная управляющая компания, учрежденная районным исполкомом. Регоператор обратился в суд с требованием взыскать с лениногорской УК «Центр ЖКХ и строительства» сумму долга в размере 62 млн рублей за период с мая 2019 по декабрь 2021 года, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 14,2 млн рублей за период с марта 2015 по декабрь 2021 года. Позже, с учетом действия моратория правительства в указанный период, фонду пришлось почти в 7,5 раза уменьшить сумму требований — до 8,3 млн рублей, а размер процентов — до 704,5 тысячи.
- Правительство России собирается выделить фонду «Круг добра» грант размером почти 70 млрд рублей. Деньги потратят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. За счет выделенных средств в фонде планируют продолжать обеспечивать детей медицинской помощью, в том числе и за границей. Также эта сумма пойдет на закупку необходимых для них лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.
- КАМАЗ сократит рыночные продажи до 40 тыс. машин при общем рынке грузовиков грузоподъемностью 14—40 тонн в объеме 65—68 тыс. единиц в сегменте тяжелых грузовиков в 2023 году на фоне вероятного падения рынка. В 2022 году продажи составят 44 тыс. штук при рынке в объеме 74 тыс. машин.
Ключевые события 303-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин поставил задачу предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны в короткие сроки обеспечить войска РФ всем необходимым. Также он рассказал, что необходимо совершенствовать и значительно улучшать характеристики вооружения и оснащения российских бойцов с учетом полученного боевого опыта.
- Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донецке, рассказал, что во второй половине января планирует восстановиться. При этом, как уточнил бывший глава «Роскосмоса», осколок от снаряда, которым он был ранен, оказался неизвлекаем.
- Комиссия Госсовета по экономике предложила списать с регионов долги в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию, об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер: «В части мер поддержки региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления считаем необходимым разработать механизм списания задолженности по реструктурированным бюджетным кредитам из федерального бюджета в объеме средств, направляемых регионами на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий».
- На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах. В районе населенного пункта Новоселидовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
- В районе населенного пункта Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Харькова вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
- В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная Луганской Народной Республики, Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Комиссаровка Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2 704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7 207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбщество
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