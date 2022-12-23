Татьяна Голикова поручила проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также Голикова поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по формированию приверженности здоровому образу жизни молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.

Согласно документу, Минкультуры, Минцифры, Минспорта и Росмолодежи рекомендовано при трансляции массовых мероприятий с участием молодежи включать в рекламные блоки информацию по мотивации молодежи к здоровому образу жизни, осознанному отказу от употребления наркотиков.

Фото: pxhere.com

Напомним, 2 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Он вступил в силу 12 ноября.

С инициативой введения такого ограничения выступила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец. За нарушение этого запрета она предлагала ввести административную ответственность.

Депутаты поддержали инициативу Ирины Волынец - 23 сентября законопроект приняли в первом чтении, а 20 октября - во втором и третьем чтениях. Теперь за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и баллонов с газом предусмотрены штрафы: гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, а организациям — от 100 до 150 тысяч.



В Государственной думе поддержали введенные в Татарстане ограничения по продаже несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. Депутаты считают, что принятый в республике закон о запрете таких товаров для детей и подростков должен стать примером для России.



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Айрат Назипов