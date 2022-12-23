В новом учебнике по истории отразят СВО, референдумы и санкции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России в январе — феврале представят наработки по новому учебнику истории, в котором будут отражены новейшие события 2022 года. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.



По его словам, учебник планируют создать на основе уже существующих изданий:

— Этот учебник будет создан не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление. Эти факты найдут отражение в новом учебнике, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр упомянул, что на создание учебника может понадобиться около года. Учебник будет единым для всех школ, но в нем будут учитываться особенности как базового, так и углубленного изучения истории.

Накануне Минпросвещения России утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про СВО. Школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

Рабочей группой по созданию нового школьного учебника по истории будет руководить помощник президента России Владимир Мединский.



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Маргарита Головатенко