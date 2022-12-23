Александр Новак заявил, что Россия запретит поставлять нефть странам по потолку цен

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения введенного Западом потолка цен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в стране в связи с этим в начале 2023 года добыча нефти может сократиться на 500-700 тысяч баррелей в сутки:

Мы готовы идти на понижение частичной добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тыс. баррелей в сутки, это для нас примерно 5-7%.

Фото: government.ru

Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля — на 270 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 8,1 млн б/с. Доходы от экспорта снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд. В качестве причины названо снижение цен и увеличение дисконта на российскую нефть.

В декабре российская компания «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на следующий год. Ранее эти страны публично заявили об отказе от поставок российской нефти.

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Маргарита Головатенко