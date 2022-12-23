Собрание акционеров «Татнефти» по вопросу о дивидендах не состоялось из-за отсутствия кворума

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Внеочередное собрание акционеров «Татнефти» не состоялось 22 декабря из-за отсутствия кворума, сообщает компания.



Совет директоров компании ранее рекомендовал начислить акционерам по итогам девяти месяцев 39,57 рубля на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. В первом полугодии НК выплатила 32,71 рубля на все виды акций. Выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 рубля на акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, обозначена 10 января 2023 года.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе сообщалось о планах совета директоров ПАО «Татнефть» провести заседание в субботу, 24 декабря. В повестке — подведение итогов за 11 месяцев 2022 года. Руководство планирует утвердить бюджет на январь и первый квартал 2023 года.



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Маргарита Головатенко