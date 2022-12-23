В Татарстане построят шесть туристических объектов
Строительство сразу шести туристических объектов одобрил Инвестиционный совет Татарстана. Все их представил фонд «Институт развития городов РТ».
В селе Красный Бор Агрызского района республики появится гостиничный комплекс. Это будет реконструкция здания, в котором после обновления добавятся два жилых корпуса, открытая терраса с бассейном и банный комплекс. На это потратят 28,5 млн рублей.
Второй проект расположится в Карабашском водохранилище в Бугульминском районе Татарстана. Там появится курортная зона «Карабашское море», которая будет включать в себя горнолыжный комплекс, гостиницу, гостевые дома, ресторан и пляж. Объем инвестиций — 300 млн рублей.
А в Менделеевском районе Татарстана создадут глэмпинг-парк «Белая линия». Он появится на территории Нижнекамского водохранилища и будет стоить в районе 100 млн рублей.
Глэмпинг «Паруса» появится в Зеленодольском районе РТ. На него потратят 77 млн рублей.
В Лаишевском районе гостей будут встречать в туристическом комплексе «Маленькая Якутия». Клиентов ждет глэмпинг на 21 некапитальный домик, банный и музейный комплексы, зона барбекю, аллея для прогулок и многое другое. Цена вопроса — 50 млн рублей.
Куда больше потратят на туристический комплексе «Рахат». Стоимость проекта составит 223 млн рублей. Он расположится в Зеленодольском районе РТ и будет включать в себя: пляж, 69 модульных некапитальных домов, рыболовный клуб и спортивные площадки.
Напомним, Инвестиционный совет Татарстана рассмотрел и одобрил проект по строительству административного комплекса «Газпром трансгаз Казань», который появится на улице Салимжанова. Он будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, в нем также будет располагаться современный абонентский пункт для потребителей.
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