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Владимир Путин наградил четырех татарстанцев

16:37, 23.12.2022
Владимир Путин наградил четырех татарстанцев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. Среди них четверо жителей Татарстана. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получит руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоился награды заместитель руководителя аппарата президента Татарстана — руководитель Экспертного департамента президента РТ Игорь Савельев. Ему вручат орден Дружбы.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации удостоились: заведующий отделением нейрохирургии РКБ Минздрава РТ Тимур Бикмуллин и заведующий кафедрой внутренних болезней Казанского государственного медицинского университета Рустэм Хамитов.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Напомним, в ноябре Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» четырех татарстанцев. Гульназ Гилазова, Мансур и Лилия Гильмурадовы, Айдар Фаретдинов удостоены награды «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

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Айрат Назипов
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