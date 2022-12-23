Владимир Путин наградил четырех татарстанцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. Среди них четверо жителей Татарстана. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получит руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоился награды заместитель руководителя аппарата президента Татарстана — руководитель Экспертного департамента президента РТ Игорь Савельев. Ему вручат орден Дружбы.
Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации удостоились: заведующий отделением нейрохирургии РКБ Минздрава РТ Тимур Бикмуллин и заведующий кафедрой внутренних болезней Казанского государственного медицинского университета Рустэм Хамитов.
Напомним, в ноябре Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» четырех татарстанцев. Гульназ Гилазова, Мансур и Лилия Гильмурадовы, Айдар Фаретдинов удостоены награды «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
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