КАМАЗ сократит рыночные продажи в 2023 году до 40 тыс. грузовиков

КАМАЗ сократит рыночные продажи до 40 тыс. машин при общем рынке грузовиков грузоподъемностью 14–40 тонн в объеме 65–68 тыс. единиц в сегменте тяжелых грузовиков в 2023 году на фоне вероятного падения рынка. В 2022 году продажи составят 44 тыс. штук при рынке в объеме 74 тыс. машин, сообщает «Коммерсант».



Так, рынок и продажи челнинского автогиганта сократятся примерно на 9%, а доля КАМАЗА, которая в этом году составила 44%, как отметил господин Когогин, останется в диапазоне 44–50%. После ухода европейских производителей грузовиков свыше 16 тонн российский рынок фактически поделен между КамАЗом и импортом из КНР.

На предприятии делают ставку на восстановление сегмента тягачей и рассчитывают нарастить продажи своей наиболее маржинальной линейки К4 и К5 на 60%. Доля линейки К4 и К5 в продажах вырастет сразу на 17 п.п. — до 26,5%, или 10,6 тыс. машин. В текущем году предприятие реализовало 2,5 тыс. грузовиков с кабиной К4 и 1,6 тыс.— К5.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Двигателестроительное ПАО «Тутаевский моторный завод» в Ярославской области, входящее в КАМАЗ, в 2023 году приступит к модернизации оборудования с целью увеличения производства двигателей. Рассчитывается выпуск 6 тыс. моторов в год. В 2022 году на предприятии планируют произвести 3384 мотора, тогда как в 2021 году было произведено 2754 двигателя. Так, объем производства двигателей на предприятии в будущем может возрасти в 1,8 раза.

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Маргарита Головатенко