Татарстан выиграл в конкурсе 186 миллионов рублей на благоустройство территорий в двух городах

Фото: пресс-служба фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» (на снимке проект в городе Альметьевск)

Альметьевск и Мамадыш суммарно выиграли 186 миллионов во Всероссийском конкурсе малых городов. Эти деньги планируют потратить на создание новых общественных пространств, которые появятся в городах в 2023—2024 годах. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе фонда «Институт развития городов Республики Татарстан».

Мамадыш получит грант в размере 80 миллионов рублей. На эти деньги в городе возродят «Станцию юных туристов». Кроме того, средства, выигранные в конкурсе, пойдут на создание спортивных площадок — зон для воркаута, полос препятствий, экстрим-зон, детских игровых пространств. Еще в городе появятся смотровые площадки.



Фото: пресс-служба фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» (на снимке проект в городе Мамадыш)

Фото: пресс-служба фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» (на снимке проект в городе Мамадыш)

На развитие побережья Альметьевского водохранилища выделят 106 млн рублей. Для спортсменов там обустроят круглогодичный павильон. Еще по желанию местных жителей, на территории создадут благоустроенный пляж, зоны барбекю и воркаута около воды. На побережье планируют проводить камерные мероприятия.

Фото: пресс-служба фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» (на снимке проект в городе Альметьевск)

Отметим, что в этот раз Татарстан участвовал во Всероссийском конкурсе в седьмой раз. За период с 2018 по 2022 годы победителями от республики стали 40 общественных пространств, 30 из которых уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 2,7 млрд рублей.

Также «Реальное время» писало о шести туристических объектов, которые появятся на территории Татарстана. Их строительство одобрил Инвестиционный совет Татарстана.



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Айрат Назипов