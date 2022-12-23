Владимир Путин призвал предприятия ОПК обеспечить российские войска всем необходимым вооружением

Президент России Владимир Путин поставил задачу предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны в короткие сроки обеспечить войска РФ всем необходимым. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

— Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки, — сказал Путин.

Также президент России рассказал, что необходимо совершенствовать и значительно улучшать характеристики вооружения и оснащения российских бойцов с учетом полученного боевого опыта.

Кроме того, по словам Путина, организации ОПК должны иметь обратную связь с российскими подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что сегодня глава государства побывал в Тульской области. Там он посетил Конструкторское бюро приборостроения.

На этой неделе на расширенной коллегии Министерства обороны Владимир Путин заявил, что против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО.

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Айрат Назипов