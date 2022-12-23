В Лениногорске «пропали» взносы населения за капремонт

Мораторий «срезал» сумму долга в семь раз

Татарстанский регоператор по капремонту многоквартирных домов — «Фонд ЖКХ РТ» не досчитался платежей населения в Ленигорске. Собранные с граждан средства не перечислила местная управляющая компания, учрежденная районным исполкомом.

Регоператор обратился в суд с требованием взыскать с лениногорской УК «Центр ЖКХ и строительства» сумму долга в размере 62 млн рублей за период с мая 2019 по декабрь 2021 года, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 14,2 млн рублей за период с марта 2015 по декабрь 2021 года. Позже с учетом действия моратория правительства в указанный период Фонду пришлось почти в 7,5 раза уменьшить сумму требований — до 8,3 млн рублей, а размера процентов — до 704,5 тысячи.

Некоммерческая организация «Фонд ЖКХ РТ» была создана Кабинетом министров Татарстана в 2013 году и является региональным оператором капитального ремонта в республике. В 2015 году «Фонд ЖКХ РТ» и лениногорское АО «Центр ЖКХ и строительства» заключили соглашение о формировании фонда капремонта в городе и об организации его проведения. Согласно документу, управляющая компания должна была ежемесячно в срок до 30 числа перечислять на счет Фонда взносы на капремонт и найм от лениногорцев.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Правовые основания для удержания накоплений на капремонт отсутствовали

Как установил суд, взносы от населения УК перечисляла на счет Фонда не в полном объеме, хотя правовые основания для удержания этих денежных средств у компании отсутствовали. В рамках досудебного урегулирования спора «Фонд ЖКХ РТ» направил в лениногорское АО «Центр ЖКХ и строительства» претензию с требованием ликвидировать задолженность. Однако УК, по словам истца, ее проигнорировала. В ходе заседания представитель лениногорской УК признала требования регоператора с учетом принятого судом уменьшения исковых требований.

Согласно ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Представленный Фондом ЖКХ расчет был проверен судом и признан верным. Кроме того, было заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными с октября 2022 по день фактической уплаты суммы долга, исключая период действия моратория на возбуждение дел о банкротстве. Их сумму суд тоже признал подлежащими удовлетворению.

В результате суд удовлетворил иск Фонда, и лениногорская УК должна вернуть регоператору долг по платежам за капремонт в размере 8,3 млн рублей, а также проценты в размере 704,5 тысячи рублей.

Ангелина Панченко