Власти Татарстана одобрили проект по строительству офисного центра «Газпрома» в центре Казани
Инвестиционный совет Татарстана рассмотрел и одобрил инвестиционный проект по строительству административного комплекса «Газпром трансгаз Казань». Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Объект появится на улице Салимжанова. Он будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, в нем также будет располагаться современный абонентский пункт для потребителей.
О сроках завершения строительства точной информации пока нет.
Напомним, о планах построить в Казани офисный центр «Газпрома» представители организации говорили еще в начале октября этого года.
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