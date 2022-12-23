Власти Татарстана одобрили проект по строительству офисного центра «Газпрома» в центре Казани

Инвестиционный совет Татарстана рассмотрел и одобрил инвестиционный проект по строительству административного комплекса «Газпром трансгаз Казань». Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Объект появится на улице Салимжанова. Он будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, в нем также будет располагаться современный абонентский пункт для потребителей.

О сроках завершения строительства точной информации пока нет.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, о планах построить в Казани офисный центр «Газпрома» представители организации говорили еще в начале октября этого года.

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Айрат Назипов